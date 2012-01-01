¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general al espectáculo "Tres Esquinas Tango" en Auditorio de Benalmádena el día 8 de septiembre por 12.5€ en lugar de 25€.

Tres Esquinas Tango

Un espectáculo apasionado que fusiona danza, música y poesía del tango argentino.

Un recorrido por la historia del tango con elegancia, fuerza y emoción en cada movimiento.

¡Una experiencia escénica que enamora los sentidos!

¿CUÁNDO?

8 de septiembre a las 22:00 horas

¿DÓNDE?

Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Ubicación de las entradas: Filas 7 u 8 butacas central izquierda o derecha. Los asientos se asignarán según orden de llegada al espectáculo. Los cupones se canjearán por la entrada en taquilla el mismo día del espectáculo y según orden de llegada

Espectáculo para todos los públicos.

Menores de 3 años que no ocupen asiento no pagan entrada.

IMPORTANTE

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

Debe entregar el cupón en la puerta el día 8 de septiembre.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.