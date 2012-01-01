Experimenta la sensación única del mejor teatro al aire libre en el Auditorio de Benalmádena: TRES ESQUINAS TANGO el 8 septiembreAUDITORIO DE BENALMÁDENA Avda. Rocío Jurado, 0, 29631. Benalmádena. MálagaVer mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada general al espectáculo "Tres Esquinas Tango" en Auditorio de Benalmádena el día 8 de septiembre por 12.5€ en lugar de 25€.
Tres Esquinas Tango
Un espectáculo apasionado que fusiona danza, música y poesía del tango argentino.
Un recorrido por la historia del tango con elegancia, fuerza y emoción en cada movimiento.
¡Una experiencia escénica que enamora los sentidos!
¿CUÁNDO?
8 de septiembre a las 22:00 horas
¿DÓNDE?
Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga
MÁS INFORMACIÓN
Ubicación de las entradas: Filas 7 u 8 butacas central izquierda o derecha. Los asientos se asignarán según orden de llegada al espectáculo. Los cupones se canjearán por la entrada en taquilla el mismo día del espectáculo y según orden de llegada
Espectáculo para todos los públicos.
Menores de 3 años que no ocupen asiento no pagan entrada.
IMPORTANTE
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
Debe entregar el cupón en la puerta el día 8 de septiembre.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Entrada general al espectáculo Tres Esquinas Tango en Auditorio de Benalmádena el día 8 de septiembre
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI ENTRADA?
8 de septiembre a las 20:00 horas
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Entregando el cupón en la puerta el 8 de septiembre.
¿CUÁNTAS ENTRADAS PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI COMPRA?
No se aceptan modificaciones ni cancelaciones
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es
Dirección 1
Avda. Rocío Jurado, 0 29631, Benalmádena, Málaga