  1. OCIO
  2. CONCIERTOS

Entrada TRES ESQUINAS TANGO el 8 septiembre por 12,50€ en lugar de 25€

Experimenta la sensación única del mejor teatro al aire libre en el Auditorio de Benalmádena: TRES ESQUINAS TANGO el 8 septiembre

AUDITORIO DE BENALMÁDENA Avda. Rocío Jurado, 0, 29631. Benalmádena. MálagaVer mapa
 25€   12,50€  50%
¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general al espectáculo "Tres Esquinas Tango" en Auditorio de Benalmádena el día 8 de septiembre por 12.5€ en lugar de 25€.

Tres Esquinas Tango

Un espectáculo apasionado que fusiona danza, música y poesía del tango argentino.

Un recorrido por la historia del tango con elegancia, fuerza y emoción en cada movimiento.

¡Una experiencia escénica que enamora los sentidos!

¿CUÁNDO?

8 de septiembre a las 22:00 horas

¿DÓNDE?

Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Ubicación de las entradas: Filas 7 u 8 butacas central izquierda o derecha. Los asientos se asignarán según orden de llegada al espectáculo. Los cupones se canjearán por la entrada en taquilla el mismo día del espectáculo y según orden de llegada

Espectáculo para todos los públicos.

Menores de 3 años que no ocupen asiento no pagan entrada.

IMPORTANTE

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

Debe entregar el cupón en la puerta el día 8 de septiembre.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Entrada general al espectáculo Tres Esquinas Tango en Auditorio de Benalmádena el día 8 de septiembre

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI ENTRADA?

¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?

Entregando el cupón en la puerta el 8 de septiembre.

¿CUÁNTAS ENTRADAS PUEDO COMPRAR?

Todos los que quieras, hasta agotar existencias.

¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.

- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI COMPRA?

No se aceptan modificaciones ni cancelaciones

¿TIENES MÁS DUDAS?

Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es

  • Dirección 1

    Avda. Rocío Jurado, 0 29631, Benalmádena, Málaga

