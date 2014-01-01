Entrada platea sector A medio para el espectáculo Martita Sea el próximo 14 de septiembre en Selvatic FestSELVATIC FEST, S.L. Selvatic Fest. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada platea sector A medio entre las filas 16 y 19 para el espectáculo Martita Sea el próximo 14 de septiembre en Selvatic Fest
"MARTITA SEA"
Martita de Graná, tras acabar su anterior gira con más de 200.000 entradas vendidas, rompiendo todos los récords de venta de entradas, ahora vuelve con más ganas que nunca con su nuevo espectáculo a los mejores escenarios del país con nuevo show: ¡Martita sea! Un nuevo show donde la artista te mostrará de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal y reivindicando temas como la soltería, la edad, la importancia de la salud mental… Todo ello contado con el salero y desparpajo de una de las mejores cómicas.
Martita de Graná este verano en Málaga en Selvatic Comedy Show. Disfruta de la Zona Village a partir de las 19h y para más información visita el perfil de Instagram: @selvaticfest
IMPORTANTE
Ubicación de las entradas: Entre las filas 16 y 19 asientos sector A medio. Los asientos se asignarán según orden de llegada al espectáculo. El cupón será válido como entrada.
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
Los menores hasta 4 años no tendrán que adquirir entrada. Los menores hasta 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto, madre, padre o tutor. Los mayores de 16 años, pero menores de 18, deberán aportar la autorización firmada por madre, padre o tutor y mostrarla en la entrada de Selvatic Fest junto con una fotocopia del DNI de la persona que ha firmado.
¿CUÁNDO?
El 14 de septiembre
Apertura 19:00 h - Inicio 22:00 h.
¿DÓNDE?
En Málaga Forum, Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7, Málaga, 29004.
Zona Gourmet
Selvatic Fest que se encuentra en Málaga Forum, el antiguo autocine, cuenta con más de 16.000 metros cuadrados, donde podrás disfrutar, además de su música, de una zona gourmet en la que podrás degustar de la fantástica gastronomía local e internacional.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Entrada general platea sector A medio para el espectáculo Martita Sea entre las filas 16 y 19. Asignación según orden de llegada.
¿DÓNDE?
MÁS INFORMACIÓN
El recinto de Málaga Fórum cuenta con espacios gastronómicos y bebidas.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI ENTRADA?
El mismo día del evento. 14 de septiembre.
