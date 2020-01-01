¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada platea sector A medio en las filas 16 y 19 para el espectáculo de Ángel Martín el próximo 21 de septiembre en Selvatic Fest, por 14€ en lugar de 28€.

"NUEVO MATERIAL"

En su nuevo espectáculo "Nuevo Material", Ángel Martín nos invita a explorar el caos y la hilaridad de la vida moderna con su característico ingenio y humor mordaz. Con la destreza de un maestro de la comedia, Ángel aborda los temas más actuales y absurdos que nos rodean, desde la tecnología descontrolada hasta las crisis existenciales del día a día.

Durante el show, el público será testigo de una montaña rusa de emociones y risas, mientras Ángel desentraña con precisión quirúrgica las ironías y contradicciones de nuestra sociedad. Con una mezcla de monólogos incisivos, anécdotas personales y observaciones afiladas, Ángel Martín ofrece una experiencia teatral única, que no solo hará reír a carcajadas, sino que también invitará a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.

"Nuevo Material" es una travesía cómica que promete romper con todas las expectativas y dejar a los espectadores con una nueva perspectiva sobre los desafíos y locuras de nuestro tiempo.

Prepárate para una noche inolvidable de humor inteligente y provocador, de la mano de uno de los comediantes más talentosos y queridos de nuestro país.

Ángel Martín este verano en Málaga en Selvatic Comedy Show. Disfruta de la Zona Village a partir de las 19h y para más información visita el perfil de Instagram: @selvaticfest

IMPORTANTE

El cupón será válido como entrada.

Ubicación de las entradas: Entre las filas 16 y 19 asientos sector A medio. Los asientos se asignarán según orden de llegada al espectáculo.

Los menores hasta 4 años no tendrán que adquirir entrada. Los menores hasta 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto, madre, padre o tutor. Los mayores de 16 años, pero menores de 18, deberán aportar la autorización firmada por madre, padre o tutor y mostrarla en la entrada de Selvatic Fest junto con una fotocopia del DNI de la persona que ha firmado.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

¿CUÁNDO?

El 21 de septiembre.

Apertura 19:00 h - Inicio 22:00 h.

¿DÓNDE?

En Málaga Forum, Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7, Málaga, 29004.

Zona Gourmet

Selvatic Fest que se encuentra en Málaga Forum, el antiguo autocine, cuenta con más de 16.000 metros cuadrados, donde podrás disfrutar, además de su música, de una zona gourmet en la que podrás degustar de la fantástica gastronomía local e internacional.

