Disfruta de un taller de 2 horas, donde podrás crear y personalizar con pintura acrílica, tu envase de cemento y vela paso a paso, mientras disfrutas de un vino y picoteo.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Taller de 2 horas, donde podrás crear y personalizar con pintura acrílica, tu envase de cemento y vela paso a paso, mientras disfrutas de un vino y picoteo

¿CUÁNDO?

Desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre, bajo disponibilidad de fechas

¿DÓNDE?

Calle Córdoba, 6, piso 2, oficina 202 Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Puedes reservar tu plaza contactando @elventanaldelsoho o en el teléfono 605231992,(contactar via whatsapp) bajo disponibilidad de la empresa (indicando que vas con un cupón de oferplan)

Una vez reservada la plaza, en caso de no poder asistir se debe avisar con 48 hs de antelación, de lo contrario se perderá la plaza.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

El Ventanal del Soho es un espacio donde podrás encontrar diferentes cursos a realizar, en un entorno tranquilo y rodeado de otras personas que como tú, quieren experimentar y pasar un rato agradable con un vino y un picoteo.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.