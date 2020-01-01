Disfruta de un taller aromático & vino en El Ventanal del Soho, el lugar de moda en Málaga!El Ventanal del Soho Calle Córdoba, 6-2º, 29001. Málaga.Ver mapa
Disfruta de un taller de 2 horas, donde podrás crear y personalizar con pintura acrílica, tu envase de cemento y vela paso a paso, mientras disfrutas de un vino y picoteo.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
¿CUÁNDO?
Desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre, bajo disponibilidad de fechas
¿DÓNDE?
Calle Córdoba, 6, piso 2, oficina 202 Málaga
MÁS INFORMACIÓN
Puedes reservar tu plaza contactando @elventanaldelsoho o en el teléfono 605231992,(contactar via whatsapp) bajo disponibilidad de la empresa (indicando que vas con un cupón de oferplan)
Una vez reservada la plaza, en caso de no poder asistir se debe avisar con 48 hs de antelación, de lo contrario se perderá la plaza.
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
El Ventanal del Soho es un espacio donde podrás encontrar diferentes cursos a realizar, en un entorno tranquilo y rodeado de otras personas que como tú, quieren experimentar y pasar un rato agradable con un vino y un picoteo.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
¿DÓNDE?
MÁS INFORMACIÓN
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Bajo reserva, una vez comprado el cupón, debes ponerte en contacto con la empresa, para canjearlo a través del teléfono 605231992, (contactar via whatsapp), indicando que es de oferplan.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Los disponibles, hasta agotar existencias.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón, de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI COMPRA?
Tienes un plazo de 14 días para hacer la devolución de tu compra y una vez reservada la plaza, en caso de no poder asistir se debe avisar con 48 hs de antelación, de lo contrario se perderá la plaza.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Calle Córdoba, 6-2º 29001, Málaga, Málaga