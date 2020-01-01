Consume comida y bebida valorada en 50€ en Restaurante Terra y paga sólo la mitad.

En un entorno privilegiado a 26 minutos en coche por la A-45 de la monumental localidad malagueña de Antequera, se encuentra el Restaurante Terra, un establecimiento donde podrá organizar todo tipo de eventos, comuniones, bautizos y congresos, en especial para los amantes de la naturaleza y familias con hijos, que encontrarán el lugar ideal para pasar un rato tranquilo mientras los niños disfrutan de las actividades lúdicas en la finca Las Navillas mientras degusta platos de la mejor cocina de asador y a las brasas en un buen ambiente, a 40 minutos de Málaga capital y en una ciudad con tres lugares Patrimonio de la Humanidad.

Espacios y capacidades

La decoración interior es cálida y sencilla con una gran estancia de 140 m2 para acoger celebraciones familiares para unos 250 comensales. Decorado con plantas al objeto crear una sensación de tranquilidad y comunión con la naturaleza del exterior en un ambiente relajado e informal que le hará sentirse como en su propia casa. Además dispone de una terraza de 70 m con impresionantes vistas. Lo que hace especial al Restaurante Terra es la zona de juego infantil, Terra Family, dotada con campamento indio ideado para la diversión de los más pequeños. El establecimiento es frecuentado por deportistas tanto del tiro al plato como ciclistas o senderistas. El local está climatizado, dotado de Wifi, zona de baile, posibilidad de organizar espectáculos y admiten animales. Cierran en agosto por descanso del personal.

Gastronomía

Si hay algo que distingue al Restaurante Terra es la gran barbacoa que tiene en su interior y la gran calidad de sus carnes además de una excelente cocina tradicional antequerana y una completa carta en la que todos sus productos son de elaboración casera, para que coma «como Dios manda». Las especialidades de la casa son las migas, los guisos de carnes de caza y deliciosos postres caseros que puede maridar con excelentes vinos y cervezas bien tirada.

