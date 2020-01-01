Disfruta del Combo Green Love en SUZAKU por 8,95€

Caja de 20 piezas vegetarianas en todas sus formas.

Sushi take away

SUZAKU en C. Albacete, 8, Bailén-Miraflores, 29011 Málaga

Horario: de Miércoles a Domingo de 20:30 a 23:30, Lunes y Martes Cerrado. No válido festivos

Todo el sushi es totalmente libre de GLUTEN

“Suzaku se ha convertido en el sushi de confianza del barrio: calidad, precios accesibles y una carta 100% sin gluten que conquista a quienes buscan disfrutar sin complicaciones. Tras un cierre temporal, este proyecto malagueño renació con más fuerza —como el ave mitológica japonesa que inspira su nombre— para seguir ofreciendo sushi pensado para todos.”

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.