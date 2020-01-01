Combo Green Love en Suzaku por solo 8,95€Suzaku Calle Albacete, 8, 29011. Málaga.Ver mapa
Disfruta del Combo Green Love en SUZAKU por 8,95€
Caja de 20 piezas vegetarianas en todas sus formas.
Sushi take away
SUZAKU en C. Albacete, 8, Bailén-Miraflores, 29011 Málaga
Horario: de Miércoles a Domingo de 20:30 a 23:30, Lunes y Martes Cerrado. No válido festivos
Todo el sushi es totalmente libre de GLUTEN
“Suzaku se ha convertido en el sushi de confianza del barrio: calidad, precios accesibles y una carta 100% sin gluten que conquista a quienes buscan disfrutar sin complicaciones. Tras un cierre temporal, este proyecto malagueño renació con más fuerza —como el ave mitológica japonesa que inspira su nombre— para seguir ofreciendo sushi pensado para todos.”
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Combo Green Love: Caja de 20 piezas vegetarianas en todas sus formas. Sushi take away
¿DÓNDE?
MÁS INFORMACIÓN
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Desde el momento de la compra y hasta el 31 de Enero de 2026
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Bajo reserva previa, llamando al teléfono 643 68 49 75 y especificando que es un cupón de Oferplan.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Dos cupones por cliente
