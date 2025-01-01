Menú degustación para 2 en La Escalera de Balthazar

Del 20 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2025

Bienvenidos a La Escalera de Balthazar, un restaurante que trae lo mejor de la cocina mediterránea y provenzal a Benahavís.

Comenzamos con una visión simple: crear una experiencia gastronómica gourmet única en uno de los rincones más pintorescos de Marbella. En nuestro restaurante encontrará solo los mejores y más frescos ingredientes y recetas sencillas que conservan su autenticidad, sabor y textura. Creemos que la magia de la comida radica en honrar la pureza de cada ingrediente y que cada bocado debe ser una experiencia digna de saborear. La mayor prueba de nuestra pasión por el arte culinario se refleja en nuestro menú de temporada, en constante cambio, que muestra los mejores productos que Andalucía tiene para ofrecer. Pero la comida es sólo la mitad de nuestra historia. Tenemos una pasión inquebrantable por el vino y nuestra selección de vinos cuidadosamente seleccionada es un testimonio de ello, llevándolo en un viaje a través de los diversos terruños de España. La Escalera de Balthazar es un paraíso para los entusiastas del vino, un lugar para descubrir la rica vinicultura española donde exhibimos con orgullo algunos de los mejores vinos locales.

