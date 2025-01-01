Magnífico menú degustación para 2 por solo 68€ en La Escalera de BalthazarLa Escalera de Balthazar Calle del Almendro, 4, 29679. Benahavís. MálagaVer mapa
Menú degustación para 2 en La Escalera de Balthazar
Del 20 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2025
Bienvenidos a La Escalera de Balthazar, un restaurante que trae lo mejor de la cocina mediterránea y provenzal a Benahavís.
Comenzamos con una visión simple: crear una experiencia gastronómica gourmet única en uno de los rincones más pintorescos de Marbella. En nuestro restaurante encontrará solo los mejores y más frescos ingredientes y recetas sencillas que conservan su autenticidad, sabor y textura. Creemos que la magia de la comida radica en honrar la pureza de cada ingrediente y que cada bocado debe ser una experiencia digna de saborear. La mayor prueba de nuestra pasión por el arte culinario se refleja en nuestro menú de temporada, en constante cambio, que muestra los mejores productos que Andalucía tiene para ofrecer. Pero la comida es sólo la mitad de nuestra historia. Tenemos una pasión inquebrantable por el vino y nuestra selección de vinos cuidadosamente seleccionada es un testimonio de ello, llevándolo en un viaje a través de los diversos terruños de España. La Escalera de Balthazar es un paraíso para los entusiastas del vino, un lugar para descubrir la rica vinicultura española donde exhibimos con orgullo algunos de los mejores vinos locales.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Menú Degustación de 7 pases:
1. Gazpacho de tomate andaluz Reducción dulce de Pedro Ximénez, Jaén AOVE, hierbas frescas
2. Carpaccio de solomillo de ternera gallega Reducción de balsámico añejo, queso parmesano, tomates secos
3. Atún tartare "Balthazar" Tarifa atún rojo JC Mackintosh, cítricos andaluces
4. Filete de atún rojo de Tarifa (250gr) Tarifa atún rojo JC Mackintosh, adobo de Jaén AOVE
5. Mejillones a la gallega gratinados
6. Chuletón de ternera gallega madurada 40 días Mezcla especial de hierbas mediterráneas "Golfo del León" Con Patatas "Balthazar", espinacas cremosas, salsa de trufa negra
7. Mousse de chocolate caliente Chocolate Valrhona 70% cacao, helado de pistacho
Servicio de pan incluido. No incluye bebida.
Menú compartido solo para toda la mesa - no se puede mezclar con pedidos a la carta. En caso de alergias o intolerancia alimentaria, comuníquelo al equipo.
¿DÓNDE?
La Escalera de Balthazar en calle del Almendro, 4, 29679 Benahavis, Malaga.
HORARIO DE APERTURA
Almuerzo: 12:00 - 15:30
Cena: 18:00 - 23:30
Cerrado el miércoles
¿CUÁNDO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Calle del Almendro, 4 29679, Benahavís, Málaga