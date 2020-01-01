Disfruta de un menú para dos en pleno centro de Málaga, en Restaurante OcéanoRestaurante Océano Plaza de la Merced, 18, 29012. Málaga.Ver mapa
Menú para 2 en Restaurante Océano por 35€
En el corazón vibrante de Málaga, justo frente al lugar de nacimiento de Picasso en la histórica Plaza de la Merced, se encuentra Océano. Nacimos de la ambición de fusionar la tradición andaluza con una visión de modernidad y elegancia atemporal.
Nuestra esencia se define por el equilibrio: un balance perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo. En Océano, cada detalle está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de exclusividad sin pretensiones, desde nuestra decoración inspirada en el Art Decó hasta una coctelería de autor que redefine los sabores locales.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Menú a compartir:
Ensaladilla Rusa
Mix croquetas
Paella a elegir entre estas opciones:
- Arroz negro
- Arroz con Mariscos
- Arroz con verduras
- Arroz con presa ibérica
Postre a compartir a elegir de la carta
Servicio de pan para 2
1 bebida por persona a elegir entre agua, refresco o caña
¿DÓNDE?
Restaurante Océano, Pl. de la Merced, 18, Distrito Centro, 29012 Málaga
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Desde el momento de la compra y hasta el 22 de febrero
Horario: Todos los días de 8:00 a 2:00. Viernes y sábados hasta las 3:00
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez comprado el cupón deberás llamar al restaurante al teléfono 655108261 y reservar, indicando que vienes con Oferplan.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO ME DESCARGO EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Plaza de la Merced, 18 29012, Málaga, Málaga