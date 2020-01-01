¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Menú para 2 personas por 29,95€

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y hasta el 30 de diciembre.

Excepto: Festivos (6, 8, 24, 25 de Diciembre)

¿DÓNDE?

MANINPASTA en Calle El Ciprés, 13, 29130- Alhaurín de la Torre, Málaga

Horario: Martes a Domingo (13:30 - 16:30 y 20:30 - 23.30 h)

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

En Maninpasta fusionamos la auténtica cocina italiana con platos hechos con ingredientes frescos y siempre de alta calidad. Un ambiente sofisticado y acogedor, tradicional, pero innovador. Disfruta de nuestra selección de manin-tipasti, nuestras pizzas que son amore a prima pizza, también tenemos pasta dal cuore ripieno o pasta di oggi. ¿Te apetece algo dulce después? No te pierdas ninguno de los dolce postre.

Maninpasta no es solo una experiencia gastronómica, es la experiencia que te transporta a la esencia de Italia, y queremos hacer que la tuya sea inolvidable con toda la esencia, el sabor y la vanguardia italiana.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

