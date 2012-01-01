Brunch en Caramello Salato por sólo 12,50€Caramello Salato Calle Carretería, 20, 29008. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Brunch: 1 zumo, 1 café y Plato de Huevos ó Rebanada Gourmet
¿CUÁNDO?
Desde el momento de la compra y hasta el 31 de Diciembre.
¿DÓNDE?
En Caramello Salato. Calle Carreteria ,20, Málaga.
MÁS INFORMACIÓN
Horarios: de 9:30 a 20:00 todos los días
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Caramello Salato Café en Málaga es una cafetería y pastelería conocida por sus postres artesanales y su ambiente acogedor. Ofrecen una variedad de tartas caseras, bizcochos y dulces, así como café de calidad y opciones para desayunos y meriendas. Es un lugar ideal para los amantes de lo dulce y para disfrutar de un momento de relax. Además, es un sitio apto para mascotas. Las mascotas son bienvenidas en este café y brunch, e incluso tienen un menú especial para ellas.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Presentando tu cupón en el local (lo puedes consumir allí o pedir para llevar)
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Un cupón por cliente
¿CÓMO ME DESCARGO EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón, de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Calle Carretería, 20 29008, Málaga, Málaga
