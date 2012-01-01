¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Brunch: 1 zumo, 1 café y Plato de Huevos ó Rebanada Gourmet

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y hasta el 31 de Diciembre.

¿DÓNDE?

En Caramello Salato. Calle Carreteria ,20, Málaga.

MÁS INFORMACIÓN

Horarios: de 9:30 a 20:00 todos los días

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Caramello Salato Café en Málaga es una cafetería y pastelería conocida por sus postres artesanales y su ambiente acogedor. Ofrecen una variedad de tartas caseras, bizcochos y dulces, así como café de calidad y opciones para desayunos y meriendas. Es un lugar ideal para los amantes de lo dulce y para disfrutar de un momento de relax. Además, es un sitio apto para mascotas. Las mascotas son bienvenidas en este café y brunch, e incluso tienen un menú especial para ellas.

