Disfruta de un exquisito Brunch en Caramello Salato por sólo 12,50€ !

Caramello Salato Calle Carretería, 20, 29008. Málaga.
Hasta el: 31 de Diciembre
 25€   12,50€  50%
¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Brunch: 1 zumo, 1 café y Plato de Huevos ó Rebanada Gourmet

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y hasta el 31 de Diciembre.

¿DÓNDE?

En Caramello Salato. Calle Carreteria ,20, Málaga.

MÁS INFORMACIÓN

Horarios: de 9:30 a 20:00 todos los días

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Caramello Salato Café en Málaga es una cafetería y pastelería conocida por sus postres artesanales y su ambiente acogedor. Ofrecen una variedad de tartas caseras, bizcochos y dulces, así como café de calidad y opciones para desayunos y meriendas. Es un lugar ideal para los amantes de lo dulce y para disfrutar de un momento de relax. Además, es un sitio apto para mascotas. Las mascotas son bienvenidas en este café y brunch, e incluso tienen un menú especial para ellas.

¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra hasta el 31 de Diciembre

  • Dirección 1

    Calle Carretería, 20 29008, Málaga, Málaga

