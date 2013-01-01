10 sobres de 120 gr paleta ibérica de cebo loncheada certifi...
Surtido de mini mantecados de GRUPO SANCHO MELERO por 13,90€ en lugar de 24€
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Caja de 1 KG de mini mantecados de GRUPO SANCHO MELERO por 13,90€
¿HASTA CUÁNDO?
Canjeable Desde el 4 hasta el 30 de noviembre
¿DÓNDE?
Recogida en Diario SUR hasta el 30 de noviembre
Avda. Doctor Marañón, 48- 29009 Málaga (Frente a la Rosaleda)
Horario: de lunes a viernes laborables de 9:00h a 15:00h.
MÁS INFORMACIÓN
La caja está compuesta por un surtido de mini mantecados de Mantequera de 9 sabores: tarta de queso, tarta de tiramisú, canela, mantequilla, pistacho, cacahuete, almendra, avellana y nuez española. Es un producto muy especial y exclusivo. Se elabora con el máximo cuidado garantizando a nuestros clientes la más alta calidad. Este estuche es de formato de 1 KG.
GRUPO SANCHO MELERO
Empresa fundada en Antequera en el año 1948, gracias al esfuerzo y la constancia del matrimonio fundador, el Sr. Diego Sancho Melero, la Sra. Rosario Paradas Ruiz y sus hijos. Constancia y entrega que ha ido pasando de generación en generación, hasta hoy día. Actualmente es la tercera generación la que dirige la empresa. Generación con un aire actual y con ganas de que el mundo conozca nuestros productos artesanales.
Productos que no han variado su esencia y su sabor desde que se fundó la empresa y es por ello, por lo que son muy conocidos a nivel de España y sus marcas son emblema y un signo de distinción en nuestro mercado.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Surtido de mini mantecados de GRUPO SANCHO MELERO por 13,90 € en lugar 24,00 €
¿DÓNDE RECOGERLO?
Recogida en Diario SUR desde el 4 hasta el 30 de noviembre.
Avda. Doctor Marañón, 48-29009 Málaga
INFORMACIÓN OFERTA
Surtido de mini mantecados de Mantequera de 9 sabores: tarta de queso, tarta de tiramisú, canela, mantequilla, pistacho, cacahuete, almendra, avellana y nuez española. Es un producto muy especial y exclusivo. Se elabora con el máximo cuidado garantizando a nuestros clientes la más alta calidad. Este estuche es de formato de 1 KG.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Hasta el 30 de noviembre
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez comprado el cupón, deberá presentarlo en nuestra oficina de Diario SUR, a partir del 3 de noviembre hasta el 30 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes laborables de 9:00 a 15:00 horas
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
Dirección 1
Avda. Doctor Marañón, 48 29009, Málaga, Málaga
