¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Caja de 1 KG de mini mantecados de GRUPO SANCHO MELERO por 13,90€

¿HASTA CUÁNDO?

Canjeable Desde el 4 hasta el 30 de noviembre

¿DÓNDE?

Recogida en Diario SUR hasta el 30 de noviembre

Avda. Doctor Marañón, 48- 29009 Málaga (Frente a la Rosaleda)

Horario: de lunes a viernes laborables de 9:00h a 15:00h.

MÁS INFORMACIÓN

La caja está compuesta por un surtido de mini mantecados de Mantequera de 9 sabores: tarta de queso, tarta de tiramisú, canela, mantequilla, pistacho, cacahuete, almendra, avellana y nuez española. Es un producto muy especial y exclusivo. Se elabora con el máximo cuidado garantizando a nuestros clientes la más alta calidad. Este estuche es de formato de 1 KG.

GRUPO SANCHO MELERO

Empresa fundada en Antequera en el año 1948, gracias al esfuerzo y la constancia del matrimonio fundador, el Sr. Diego Sancho Melero, la Sra. Rosario Paradas Ruiz y sus hijos. Constancia y entrega que ha ido pasando de generación en generación, hasta hoy día. Actualmente es la tercera generación la que dirige la empresa. Generación con un aire actual y con ganas de que el mundo conozca nuestros productos artesanales.

Productos que no han variado su esencia y su sabor desde que se fundó la empresa y es por ello, por lo que son muy conocidos a nivel de España y sus marcas son emblema y un signo de distinción en nuestro mercado.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

