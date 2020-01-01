Si quieres marcar tendencia con un básico, hazte con tu sudadera favorita de BumpersBUMPERS C/ Sancha de Lara, 13, 29015. Málaga.Ver mapa
Elige el modelo de sudadera que más te guste y disfrútalo por 39.50€ en lugar de 79€.
Bordado en torso y print en espalda. Corte oversize. Composición 100% algodón.
Puedes escoger el color y talla que necesites. Disponibles todas las sudaderas con PVP 79 euros o menos (excepto el modelo World Champion).Solo tienes que acudir a la tienda de C/ Sancha de Lara y quedarte con la que prefieras.
SOBRE BVMPERS
En BVMPRS BRAND no se vende solo ropa. Crean piezas que cuentan historias, que acompañan momentos y que reflejan el espíritu de quienes se atreven a ir más allá.
Todo comenzó con cinco amigos, una visión compartida y la necesidad de construir algo con significado. Algo que fuera más que una marca, más que una colección tras otra.
Cada prenda que diseñan lleva detrás esfuerzo, detalle y una intención clara: que la hagas tuya. Que te acompañe en tu camino, que represente lo que eres y lo que estás construyendo, no es solo tela e hilos; es identidad, es propósito, es evolución.
El valor de lo bien hecho. Por eso, la producción sucede en España y Portugal, trabajando mano a mano con proveedores que comparten su visión de calidad y sostenibilidad. Cada persona involucrada en el proceso es parte esencial de esta historia, porque sin ellos, nada de esto sería posible.
BVMPRS BRAND es más que moda. Es la pasión por lo que haces, la ambición de seguir adelante y la confianza de que cada paso que das tiene sentido.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Sudadera BVMPRS.
Disponibles todas las sudaderas con PVP 79 euros o menos (excepto el modelo World Champion).
"Elige el modelo de sudadera que más te guste y disfrútalo"
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Hasta el 31 de diciembre. Horario: De lunes a sábado de 10.00 h a 21.00h. Domingo: cerrado.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez compres el cupón, puedes ir a la tienda física BVMPRS en C/ Sancha de Lara, 13. 29015 Málaga. Allí puedes elegir el modelo y talla de la sudadera y se te será entregada. No se hacen envíos.Puedes recoger tu sudadera hasta el 31 de diciembre.
Se recomienda llamar antes a la tienda para reservar las tallas.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es”.
C/ Sancha de Lara, 13 29015, Málaga, Málaga
