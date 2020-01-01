Elige el modelo de sudadera que más te guste y disfrútalo por 39.50€ en lugar de 79€.

Bordado en torso y print en espalda. Corte oversize. Composición 100% algodón.

Puedes escoger el color y talla que necesites. Disponibles todas las sudaderas con PVP 79 euros o menos (excepto el modelo World Champion).Solo tienes que acudir a la tienda de C/ Sancha de Lara y quedarte con la que prefieras.

SOBRE BVMPERS

En BVMPRS BRAND no se vende solo ropa. Crean piezas que cuentan historias, que acompañan momentos y que reflejan el espíritu de quienes se atreven a ir más allá.

Todo comenzó con cinco amigos, una visión compartida y la necesidad de construir algo con significado. Algo que fuera más que una marca, más que una colección tras otra.

Cada prenda que diseñan lleva detrás esfuerzo, detalle y una intención clara: que la hagas tuya. Que te acompañe en tu camino, que represente lo que eres y lo que estás construyendo, no es solo tela e hilos; es identidad, es propósito, es evolución.

El valor de lo bien hecho. Por eso, la producción sucede en España y Portugal, trabajando mano a mano con proveedores que comparten su visión de calidad y sostenibilidad. Cada persona involucrada en el proceso es parte esencial de esta historia, porque sin ellos, nada de esto sería posible.

BVMPRS BRAND es más que moda. Es la pasión por lo que haces, la ambición de seguir adelante y la confianza de que cada paso que das tiene sentido.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.