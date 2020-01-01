Pantalones cargo de Bumpers por 34.50€ en lugar de 69€

Bumpers

Los clásicos pantalones cargo de Bumpers. Bolsillos laterales con botón. Cierre de cremallera y botón. Detalle logo bordado en la parte trasera. Slim fit. Composición 98% algodón, 2% elastán. Hecho en España.

Colores disponibles en esta promoción: Caqui, azul marino, beige, gris, gris antracita y camel.

Tallas desde la 36 a la 48.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.