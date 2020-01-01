close
Renueva tu look con el pantalón cargo más versátil y cómodo

Bumpers lo ha hecho pensando en ti

BUMPERS Bumpers – C/ Sancha de Lara, 13, 29015. Málaga.Ver mapa
Hasta el: 31 de Diciembre
Vendidos: 2
 69€   34,50€  50%
COMPRAR
Pantalones cargo de Bumpers por 34.50€ en lugar de 69€

Bumpers

Los clásicos pantalones cargo de Bumpers. Bolsillos laterales con botón. Cierre de cremallera y botón. Detalle logo bordado en la parte trasera. Slim fit. Composición 98% algodón, 2% elastán. Hecho en España.

Colores disponibles en esta promoción: Caqui, azul marino, beige, gris, gris antracita y camel.

Tallas desde la 36 a la 48.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Pantalones cargo de Bumpers por 34.50€ en lugar de 69€

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?

De lunes a sábado de 10.00 h a 21.00h. Domingo: cerrado.

¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.

- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?

Una vez que compres tu pantalón cargo en Oferplan, dirígete con tu cupón a la tienda física de C/ Sancha de Lara, 13. 29015 de Málaga. Allí puedes elegir la talla (desde la 36 a la 48) y el color de tu pantalón cargo, que te será entregado físicamente. No se hacen envíos. Puedes recoger tu pantalón cargo hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?

Se recomienda llamar antes a la tienda para reservar las tallas.

¿TIENES MÁS DUDAS?

Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es”.

  • Dirección 1

    Bumpers – C/ Sancha de Lara, 13 29015, Málaga, Málaga

