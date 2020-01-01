Recreativa Arcade con Pandora Box Ex
Bumpers – C/ Sancha de Lara, 13, 29015. Málaga.
Pantalones cargo de Bumpers por 34.50€ en lugar de 69€
Los clásicos pantalones cargo de Bumpers. Bolsillos laterales con botón. Cierre de cremallera y botón. Detalle logo bordado en la parte trasera. Slim fit. Composición 98% algodón, 2% elastán. Hecho en España.
Colores disponibles en esta promoción: Caqui, azul marino, beige, gris, gris antracita y camel.
Tallas desde la 36 a la 48.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
De lunes a sábado de 10.00 h a 21.00h. Domingo: cerrado.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez que compres tu pantalón cargo en Oferplan, dirígete con tu cupón a la tienda física de C/ Sancha de Lara, 13. 29015 de Málaga. Allí puedes elegir la talla (desde la 36 a la 48) y el color de tu pantalón cargo, que te será entregado físicamente. No se hacen envíos. Puedes recoger tu pantalón cargo hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Se recomienda llamar antes a la tienda para reservar las tallas.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es”.
Dirección 1
Bumpers – C/ Sancha de Lara, 13 29015, Málaga, Málaga
