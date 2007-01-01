¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Pack Especial: Botella de Jábega Tinto + Camarolos de Bodega Victoria Ordóñez en estuche especial por 24€ en lugar de 40,40€

El pack deberá recogerse en las instalaciones de Diario SUR (Avenida Dr. Marañón, 48) de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas a partir del 10 de octubre.

JÁBEGA TINTO 2020

Nariz especiada con toques de pimienta negra y monte bajo. Regaliz, ciruela, tabaco. En boca, ciruela roja, cereza, amable, fresco, muy largo.

CAMAROLOS

Las uvas de Camarolos proceden de dos viñedos: El Cortijo de La Fresneda a 850 m de altitud en la Sierra de Camarolos de viñas plantadas hace 15 años y El Lagar de Vadillo con 3 Has de viñas a 900 m de altitud plantadas hace 30 años en el Cerro del Moro de Los Montes de Málaga. temperatura controlada. Fermentación malolactica en barrica nueva de roble francés y posterior crianza durante 20 meses y 12 meses de envejecimiento en botella.

BODEGA VICTORIA ORDOÑEZ & HIJOS

Victoria Ordóñez ha estado vinculada al mundo del vino desde su infancia. Su padre, José María Ordóñez, fue pionero en la distribución de vinos de alta gama en la provincia de Málaga, comenzando su actividad a finales de los años 50. Victoria es doctora en Medicina y, aunque durante unos años, compaginó la dedicación al sector vitivinícola y la gestión sanitaria, en 2007 decidió centrarse exclusivamente en el apasionante mundo del vino. En 2015 tomó la determinación de desarrollar su propio proyecto basado en la recuperación de la variedad autóctona más emblemática en la Historia de los Vinos de Málaga: la uva Pedro Ximénez del Parque Natural de los Montes de Málaga, con criterios ecológicos y de sostenibilidad. En esta aventura empresarial le acompaña su hijo, Guillermo Martín Ordóñez.

Más información: https://victoriaordonez.com

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.