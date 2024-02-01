¿QUÉ TE OFRECEMOS?

EL FIGÓN DE JUAN

El restaurante Figón de Juan, situado en el Pasaje Esperanto, fue fundado en agosto de 1989 por Juan Manuel Ramírez Romero, hombre que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector hostelero.

El restaurante ha sido incluido en la prestigiosa Guía Michelín, galardonándonos con un Big Gourmand (restaurante distinguido por calidad y precio). Actualmente los salones están dirigidos por Juanma Ramírez, hijo de Juan, y la cocina queda a cargo del experimentado Chef Juan Antonio Pascual.

Este restaurante nace con obsesión por la calidad. Por ello, se ofrece una cocina de mercado, con platos de elaboración sencilla. Pescados de la bahía, carnes de Burgos, verduras frescas de temporada… hacen el deleite de los comensales que se sientan a sus mesas. A esta calidad va unido un servicio formado por un excelente equipo de profesionales, con años de experiencia que ofrecen al cliente un trato exquisito y haciéndoles sentirse como en su propia casa.

