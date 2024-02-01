Disfruta de la mejor cocina tradicional, de elaboración sencilla con productos frescos y de alta calidadEl Figón de Juan Pasaje Esperanto, 1, 29007. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Menú para dos personas en El Figón de Juan por 37.50 € en lugar de 75 €
EL FIGÓN DE JUAN
El restaurante Figón de Juan, situado en el Pasaje Esperanto, fue fundado en agosto de 1989 por Juan Manuel Ramírez Romero, hombre que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector hostelero.
El restaurante ha sido incluido en la prestigiosa Guía Michelín, galardonándonos con un Big Gourmand (restaurante distinguido por calidad y precio). Actualmente los salones están dirigidos por Juanma Ramírez, hijo de Juan, y la cocina queda a cargo del experimentado Chef Juan Antonio Pascual.
Este restaurante nace con obsesión por la calidad. Por ello, se ofrece una cocina de mercado, con platos de elaboración sencilla. Pescados de la bahía, carnes de Burgos, verduras frescas de temporada… hacen el deleite de los comensales que se sientan a sus mesas. A esta calidad va unido un servicio formado por un excelente equipo de profesionales, con años de experiencia que ofrecen al cliente un trato exquisito y haciéndoles sentirse como en su propia casa.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Hasta el 31 de enero de 2026 (Pasaje Esperanto, 1. 29007 Málaga).
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Los que quieras hasta agotar existencias.
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
El menú es para dos personas.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez compres tu oferta, deberás reservar tu mesa en el teléfono 952 28 75 47, indicando que vienes desde OFERPLAN. No olvides llevar tu cupón impreso el día de la cita.
Horario del restaurante: De lunes a sábado en horario de 13:30 a 18:00 / 20:30 a 00:00. Domingos cerrado.
Festivos: 13:30 a 18:00.
Reservas: 13:30 a 15:30 / 20:30 a 22:30.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Si tienes algún problema para acudir a tu cita, debes cancelar o modificar tu reserva al menos con 48 horas de antelación. Una vez pasado el día y la hora de tu reserva no podrás solicitar la devolución ni modificación de la misma.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es”.
Dirección 1
Pasaje Esperanto, 1 29007, Málaga, Málaga
