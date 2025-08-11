¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada al Museo del AOVE, visita al olivar con audioguía y una cata de aceites LA Organic para finalizar la experiencia., en Ronda por 7,50€

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y hasta el 30 de noviembre, bajo reserva en el mail info@laexperience.es

¿DÓNDE?

La Almazara LA Organic, Carretera A-367 km 39, 29400 Ronda, España

MÁS INFORMACIÓN

Horario: de 10:00 a 18:00, de miércoles a domingo

QUÉ LLEVAR

• Calzado cómodo

• Cámara de fotos

• Gorra

PERMITIDO

• Mascotas

• Bicicletas

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Duración aproximada de la visita: 1 hora y 30 minutos

• Tras la visita, acceso a las instalaciones de LA Almazara: tienda, restaurante y terraza

• No se permite el acceso a las zonas de cultivo ni espacios exteriores de la finca

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

La Almazara LA Organic es un proyecto que aúna la pasión por el aceite con el diseño de la mano del prestigioso diseñador Philippe Starck.

