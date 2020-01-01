¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general al espectáculo Miércoles Addams El Musical por 5€ en lugar de 10€

Miércoles Addams El Musical

En una mansión oscura y llena de secretos, Miércoles Addams se enfrenta a un enigma que pondrá a prueba su ingenio, su valentía y su peculiar sentido del humor. Acompañada de Enid, su inseparable amiga, y rodeada de criaturas inquietantes, deberá descifrar acertijos, encontrar murciélagos perdidos y descubrir qué fuerza sobrenatural amenaza con apoderarse del lugar.

Entre sustos cómicos, canciones mágicas y escenas llenas de misterio, el público vivirá una aventura trepidante en la que nada es lo que parece. Un espectáculo para toda la familia donde la oscuridad se mezcla con la diversión, y donde Miércoles demostrará que incluso lo tenebroso puede ser brillante.

Además, habrá talleres temáticos, pintacaras y muchas actividades más para que los más pequeños (y no tan pequeños) disfruten de una experiencia única y terroríficamente divertida.

¿CUÁNDO?

Del 31 de octubre al 2 de noviembre

¿DÓNDE?

Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga

IMPORTANTE

Espectáculo para todos los públicos. Menores de 3 años que no ocupen asiento no pagan entrada.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

Los asientos se ubicarán según orden de llegada entre las filas 1 y 13 centradas. Los cupones se canjearán por la entrada en taquilla el mismo día del espectáculo y según orden de llegada.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.