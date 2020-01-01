¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Bautismo de escalada individual por 30€ en lugar de 60€

Las clases se realizan en grupos de entre 4 y 6 personas.

En el precio se incluye el material necesario (arnés, cuerda, casco y pies de gato) y el seguro de responsabilidad civil.

¿DÓNDE?

En Zafarraya.Se enviará la ubicacion del punto de encuentro a través del grupo de whatsapp creado expresamente para el evento.

RESERVAS Y CANCELACIONES

Una vez comprado el cupón, en ningún caso se devolverá.

Para hacer la reserva, mandar un wasap al teléfono 628484171, indicando que es un cupón de Oferplan SUR. Tendrá que indicar los datos del participante: nombre, DNI, teléfono y correo electrónico.

Los menores de edad deberán contar con autorización por escrito de los tutores, menores de 16 deberán venir acompañados de padre o tutor que también participará de la actividad.

Las participación está sujeta a las condiciones de contratación que figura en el siguiente enlace: https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/

Más información: BeClimb

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.