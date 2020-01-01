Si buscas una experiencia original e inolvidable te presentamos los bautismos de escalada de BECLIMB OUTDOOR, centro de entrenamiento para todas las edades y niveles.BeClimb Málaga C/Licurgo 6 Pol. Sta. Bárbara, 29004. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Bautismo de escalada individual por 30€ en lugar de 60€
Las clases se realizan en grupos de entre 4 y 6 personas.
En el precio se incluye el material necesario (arnés, cuerda, casco y pies de gato) y el seguro de responsabilidad civil.
¿DÓNDE?
En Zafarraya.Se enviará la ubicacion del punto de encuentro a través del grupo de whatsapp creado expresamente para el evento.
RESERVAS Y CANCELACIONES
Una vez comprado el cupón, en ningún caso se devolverá.
Para hacer la reserva, mandar un wasap al teléfono 628484171, indicando que es un cupón de Oferplan SUR. Tendrá que indicar los datos del participante: nombre, DNI, teléfono y correo electrónico.
Los menores de edad deberán contar con autorización por escrito de los tutores, menores de 16 deberán venir acompañados de padre o tutor que también participará de la actividad.
Las participación está sujeta a las condiciones de contratación que figura en el siguiente enlace: https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN
Puedes elegir entre: 29 de noviembre de 2025, 3 enero, 7 febrero, 7 marzo y 4 abril de 2026.
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
- El cupón solo puede utilizarse una vez
- Los menores de edad (menores de 16 años) deberán contar con autorización por escrito de los tutores y deberán venir acompañados de padre, madre o o tutor que también participará de la actividad
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras" puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Presentando el cupón de Oferplan, el día de la reserva, bien impreso o en el móvil.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail "info-oferplan@diariosur.es".
Parking junto al puente del límite Málaga-Granada