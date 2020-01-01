¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Acceso pista libre + patines por 6,50€ en lugar de 12,50€

El Palacio de Deportes de Benalmádena tiene una de las mejores pistas de patinaje sobre hielo de Andalucía. Ofrecemos amplios horarios de patinaje libre y la oportunidad de practicar patinaje, patinaje artístico o hockey. También podrás realizar otras actividades como celebrar cumpleaños, organizar campamentos o excursiones escolares.

HORARIOS SESIONES LIBRES

Los martes, jueves y viernes la apertura de las puertas será desde las 18:10, los sábados desde las 12:10, y los domingos desde las 11:00. No se permitirá el acceso antes de las horas indicadas

RECOMENDACIONES

¿Cuánto dura la sesión pública?

El tiempo es ilimitado tanto en la sesión de mañana como en la de tarde.

¿Tengo que traer patines?

Puedes traer tus propios patines o alquilarlos aquí (entre semana están incluidos con la entrada).

¿Tallaje mínimo y máximo que tienen los patines?

Tenemos patines en talla que van desde la más pequeña, 26, hasta la más grande, 47.

¿Qué ropa debo llevar?

Es necesario llevar guantes, pantalón largo y calcetines.

¿Son obligatorios los guantes?

Sí, es obligatorio llevar guantes que cubran los dedos al completo.

¿Puedo salir y entrar cuántas veces quiera?

Puedes salir y entrar todas las veces que desees durante la sesión.

¿Hay algún día/hora para validar el cupón o vale cualquiera?

En cualquier sesión pública podrás validar el cupón

¿Edad mínima para patinar?

La edad mínima recomendada para patinar es a partir de los 4 años, aconsejamos que si el niño no tiene experiencia en el patinaje, venga acompañado por un adulto.

¿Hasta cuándo está abierta la pista de hielo?

Nuestras instalaciones de hielo están abiertas ya hasta el 30 de abril.

Para más información puede consultar en la web: https://pistadehielobenalmadena.com/

