Explora el laberinto más grande de España a 5€ en lugar de 10 €Laberintus Park Parque de Santillan, 29520 Mollina, Málaga, 29520. Mollina. Málaga
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada para Laberintus Park por solo 5€. Las entradas son para visitas generales ( No para eventos especiales)
¿CUÁNDO?
Hasta el 31 de diciembre
¿DÓNDE?
En Humilladero, Málaga
MÁS INFORMACIÓN
Durante el mes de agosto, el recinto se encuentra cerrado, podrá disfrutar de su cupón de oferplan a partir del 1 de septiembre.
Horarios: sábados y domingos de 10:00 – 14:30 (Última de hora de acceso 13:00)
Laberintus Park
Único laberinto biotecnológico del mundo: Laberintus Park cuenta con el único laberinto biotecnológico del mundo, donde cada giro es una experiencia interactiva sorprendente.
Ubicación ideal: Situado en Humilladero (Málaga), se encuentra rodeado de naturaleza. Cerca de la Laguna de Fuente de Piedra. A solo 45 minutos de Málaga, es de fácil acceso desde Málaga, Córdoba. Sevilla o Granada.
Actividades para todos: La diversión no termina en el laberinto. Contamos con zona de juegos tradicionales, cafetería y anfiteatro para espectáculos y eventos. ¡Garantizamos la diversión para todos los gustos y edades!
¿Qué INCLUYE LA OFERTA?
Entrada para Laberintus Park por solo 5€
Horario: sábados y domingos de 10:00 – 14:30 (Última de hora de acceso 13:00)
La compra de este cupón está sujeta a las condiciones del parque, las puede consultar aquí
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Podrá presentarse en el recinto sin necesidad de reserva previa, una vez en taquilla deberá canjear el cupón antes de entrar al establecimiento.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón, así como el documento de autorización de menores por si fuera necesario de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿Puedo CANCELAR MI OFERTA?
Si, mientras se encuentre dentro de los 14 días de desistimiento
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es
Parque de Santillan, 29520 Mollina, Málaga 29520, Mollina, Málaga