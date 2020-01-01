¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada para Laberintus Park por solo 5€. Las entradas son para visitas generales ( No para eventos especiales)

¿CUÁNDO?

Hasta el 31 de diciembre

¿DÓNDE?

En Humilladero, Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Durante el mes de agosto, el recinto se encuentra cerrado, podrá disfrutar de su cupón de oferplan a partir del 1 de septiembre.

Horarios: sábados y domingos de 10:00 – 14:30 (Última de hora de acceso 13:00)

Laberintus Park

Único laberinto biotecnológico del mundo: Laberintus Park cuenta con el único laberinto biotecnológico del mundo, donde cada giro es una experiencia interactiva sorprendente.

Ubicación ideal: Situado en Humilladero (Málaga), se encuentra rodeado de naturaleza. Cerca de la Laguna de Fuente de Piedra. A solo 45 minutos de Málaga, es de fácil acceso desde Málaga, Córdoba. Sevilla o Granada.

Actividades para todos: La diversión no termina en el laberinto. Contamos con zona de juegos tradicionales, cafetería y anfiteatro para espectáculos y eventos. ¡Garantizamos la diversión para todos los gustos y edades!

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.