Entrada para Angélica Rodríguez, ganadora del concurso internacional de Ángel G. Piñero, por 7€: 28 septiembre
CENTRO CULTURAL FUNDACIÓN UNICAJA DE MÁLAGA
Plaza del Obispo, 6, 29015. Málaga.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada para Angélica Rodríguez por 7€ el 28 septiembre
¿CUÁNDO?
El 28 de septiembre a las 12:00 horas
¿DÓNDE?
CENTRO CULTURAL FUNDACIÓN UNICAJA DE MÁLAGA
MÁS INFORMACIÓN
PEPE ROMERO GUITAR FESTIVAL MÁLAGA 2025
Jóvenes Maestros de la guitarra española.
Ganadora Concurso Internacional Ángel G. Piñero.
Angélica Rodríguez es una guitarrista de gran sensibilidad y técnica. Además, posee una preciosa voz que usa en sus recitales para ofrecernos repertorio de los grandes compositores. Recientemente ganó el Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero y ha actuado en diversidad de países y en España en magníficos escenarios como el Teatro Real de Madrid.
Tendrás que presentar tu cupón en taquilla, una vez allí te asignarán entrada por orden de llegada
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Entrada para Angélica Rodríguez por 7€ el 28 septiembre
¿DÓNDE?
CENTRO CULTURAL FUNDACIÓN UNICAJA DE MÁLAGA
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
El mismo día del evento. 28 de septiembre a las 12:00 horas
Dirección 1
Plaza del Obispo, 6 29015, Málaga, Málaga