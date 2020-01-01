¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada para Angélica Rodríguez por 7€ el 28 septiembre

¿CUÁNDO?

El 28 de septiembre a las 12:00 horas

¿DÓNDE?

CENTRO CULTURAL FUNDACIÓN UNICAJA DE MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

PEPE ROMERO GUITAR FESTIVAL MÁLAGA 2025

Jóvenes Maestros de la guitarra española.

Ganadora Concurso Internacional Ángel G. Piñero.

Angélica Rodríguez es una guitarrista de gran sensibilidad y técnica. Además, posee una preciosa voz que usa en sus recitales para ofrecernos repertorio de los grandes compositores. Recientemente ganó el Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero y ha actuado en diversidad de países y en España en magníficos escenarios como el Teatro Real de Madrid.

Tendrás que presentar tu cupón en taquilla, una vez allí te asignarán entrada por orden de llegada

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

