¡Vuelve WeLife Festival! El mayor encuentro de bienestar y sostenibilidad con ponentes de primer nivel en el Parador de Málaga Golf Club
¡Bienvenido a WeLife Tour Málaga!
Tras el éxito de las ediciones anteriores volvemos con WeLife Tour, el evento con el que queremos llevar por toda España nuestros mensajes para cuidar del cuerpo, la mente y el planeta.
En 2025, comenzamos nuestro tour con gran éxito en Barcelona, continuamos en Bilbao y en noviembre llegamos a Málaga.
En cada uno de estos destinos desplegamos una agenda exclusiva para aprender a llevar una vida más consciente y responsable. En definitiva, una vida más feliz.
De la mano de los mejores expertos practicaremos yoga y meditación, además de charlas sobre salud mental, alimentación saludable, preservación del medio ambiente y crecimiento personal.
¿Nos acompañas a vivir la experiencia del “A new way of living”?
*Aforo limitado
09:15h | INICIO #WeLifeTour
Llegada de asistentes y bienvenida
09:30h | CLASE Yoga dinámica
10:30h | BREAK SALUDABLE
11:10h | PONENCIA Hábitos diarios para mantenerse alejado del hospital
Dr. Aurelio Rojas. Cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Divulgador en salud y bienestar
11:50h | PONENCIA Cómo tener una mente en forma
Pepe Imaz. Director de Pepe Imaz Tennis. Entrenador mental de Novak Djokovic
12:30h | PONENCIA Longevidad: las claves para un envejecimiento saludable
Dra. Natalia Gennaro. Ginecóloga, fundadora y directora de la Primera Unidad de Alta Resolución Diagnóstica y Cirugía Robótica de Precisión en Suelo Pélvico del Hospital HLA Universitario Moncloa
13:10h | SESIÓN Respiración y meditación
13:30h | FIN #WeLifeTour
* Esta agenda puede sufrir cambios de horarios y/o speakers
Parador de Málaga Golf Club
Autovía MA 20 - Salida 1. 29004 Málaga
Horario:
De 9:15 a 13:30 h
Otras Condiciones:
Revisa bien tu compra, no se admiten cambios ni devoluciones en esta oferta.
Dirección 1
Autovía MA 20 - Salida 1. 29004, Málaga, Málaga