¡Bienvenido a WeLife Tour Málaga!



Tras el éxito de las ediciones anteriores volvemos con WeLife Tour, el evento con el que queremos llevar por toda España nuestros mensajes para cuidar del cuerpo, la mente y el planeta.



En 2025, comenzamos nuestro tour con gran éxito en Barcelona, continuamos en Bilbao y en noviembre llegamos a Málaga.



En cada uno de estos destinos desplegamos una agenda exclusiva para aprender a llevar una vida más consciente y responsable. En definitiva, una vida más feliz.



De la mano de los mejores expertos practicaremos yoga y meditación, además de charlas sobre salud mental, alimentación saludable, preservación del medio ambiente y crecimiento personal.



¿Nos acompañas a vivir la experiencia del “A new way of living”?



¡No te quedes sin tu entrada!



*Aforo limitado



#WeLifeTour