  1. OCIO
  2. ACTIVIDADES

Entradas WeLife Festival 2025, 15 de noviembre

¡Vuelve WeLife Festival! El mayor encuentro de bienestar y sostenibilidad con ponentes de primer nivel en el Parador de Málaga Golf Club ¡No te quedes sin tu entrada!

WeLife Autovía MA 20 - Salida 1. , 29004. Málaga.Ver mapa
Hasta el: 13 de Noviembre
Vendidos: 6
 25€   17€  32%
COMPRAR
Compartir question_answer Haznos tu pregunta

¡Bienvenido a WeLife Tour Málaga!

Tras el éxito de las ediciones anteriores volvemos con WeLife Tour, el evento con el que queremos llevar por toda España nuestros mensajes para cuidar del cuerpo, la mente y el planeta.

En 2025, comenzamos nuestro tour con gran éxito en Barcelona, continuamos en Bilbao y en noviembre llegamos a Málaga.

En cada uno de estos destinos desplegamos una agenda exclusiva para aprender a llevar una vida más consciente y responsable. En definitiva, una vida más feliz.

De la mano de los mejores expertos practicaremos yoga y meditación, además de charlas sobre salud mental, alimentación saludable, preservación del medio ambiente y crecimiento personal.

¿Nos acompañas a vivir la experiencia del “A new way of living”?

¡No te quedes sin tu entrada!

*Aforo limitado

#WeLifeTour

VER AGENDA

09:15h | INICIO #WeLifeTour

Llegada de asistentes y bienvenida

09:30h | CLASE Yoga dinámica

10:30h | BREAK SALUDABLE

11:10h | PONENCIA Hábitos diarios para mantenerse alejado del hospital

Dr. Aurelio Rojas. Cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Divulgador en salud y bienestar

11:50h | PONENCIA Cómo tener una mente en forma

Pepe Imaz. Director de Pepe Imaz Tennis. Entrenador mental de Novak Djokovic

12:30h | PONENCIA Longevidad: las claves para un envejecimiento saludable

Dra. Natalia Gennaro. Ginecóloga, fundadora y directora de la Primera Unidad de Alta Resolución Diagnóstica y Cirugía Robótica de Precisión en Suelo Pélvico del Hospital HLA Universitario Moncloa

13:10h | SESIÓN Respiración y meditación

13:30h | FIN #WeLifeTour

* Esta agenda puede sufrir cambios de horarios y/o speakers

* Imprescindible y obligatorio acceso con la entrada oficial que te puedes descargar al comprar tu entrada en Oferplan.

Parador de Málaga Golf Club

Autovía MA 20 - Salida 1. 29004 Málaga

Horario:

De 9:15 a 13:30 h

Otras Condiciones:

Revisa bien tu compra, no se admiten cambios ni devoluciones en esta oferta.

  • Dirección 1

    Autovía MA 20 - Salida 1. 29004, Málaga, Málaga

