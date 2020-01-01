Entradas para el partido Marbella F.C. vs FC Cartagena: 26 octubre por 12 €.

Entradas para el partido Marbella F.C. vs FC Cartagena: 26 octubre a las 12:00hBanús Football Center Lugar Conjunto la Dama de Noche, 0 S/N Bl 2, 29660. Marbella. MálagaVer mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
¿CUÁNDO?
El 26 de octubre 12:00h
¿DÓNDE?
Banús Football Center (Lugar Conjunto la Dama de Noche, 0 S/N Bl 2, 29660 Marbella, Málaga)
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA??
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Entregando la entrada en el lugar del evento.
¿CUÁNTAS ENTRADAS PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias. Cada entrada es nominativa, para una única persona.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón,de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO CANCELAR LA COMPRA?
Una vez entregadas las entradas, esta oferta no está sujeta a devolución en ningún caso (ni excepciones médicas ni personales ni cualquier otra cuestión, solo se devolverá en caso de cancelación del evento).
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
