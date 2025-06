Entrada individual para STUDIO x NANDU B2B YET MORE / AERA a 10.50 € en lugar de a 15 €.

El 28 de junio no se trata solo de música: será una experiencia compartida, donde Nandu y Yet More se unen en cabina para un B2B que trasciende lo habitual, conectando dos lenguajes distintos en una misma dirección: tensión, elegancia y detalle al milímetro.

Nandu: Un perfil en constante desarrollo, con lanzamientos en Innervisions, fusiona elementos de house melódico, deep y afro; una visión vanguardista que traspasa etiquetas. Su sonido se construye a base de percusiones orgánicas, sintetizadores envolventes y un groove progresivo que evoluciona pista a pista.

Yet More: Productor asentado en Berlín, con un enfoque percusivo y minimalista que no deja espacio para lo superfluo. Deep-tech pulido, con ritmos cortantes y bajos secos. Ha firmado en sellos como Kiosk ID o Innervisions, reafirmando un estilo crudo, enfocado y completamente funcional en la pista.

Aera: Con un enfoque ecléctico, pero siempre enfocado al club, AERA transita entre el house mental y el techno melódico con una identidad muy definida. Es un artista que prioriza la narrativa en sus sets, conectando estructuras complejas con momentos entre lo emocional, mental y físico perfectamente medidos.

