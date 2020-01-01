¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada para ver a Victor Küppers con Mentes Expertas por 54€ en lugar de 77€

¿CUÁNDO?

El 18 de diciembre a las 17.00 horas

¿DÓNDE?

Palacio de Ferias y Congresos, Av. de José Ortega y Gasset, 201, Cruz de Humilladero, 29006 Málaga

Victor Küppers, nacido en Paises Bajos, doctorado en Humanidades y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, trabaja como conferenciante y da clases en la Universidad de Barcelona. Ha dado clases anteriormente en la Universidad Internacional de Cataluña, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Navarra. Además, colabora con hospitales, colegios y centros educativos.

Después de su paso como vicepresidente de Barna Consulting Group y Assistant Professor de IESE, dedica su tiempo a divulgar conceptos de Psicología Positiva para afrontar la vida con valores, ilusión, optimismo y alegría.

En sus conferencias, Victor Küppers expone de manera divertida, práctica y emotiva las claves fundamentales para desarrollar el potencial de cada persona, sus sesiones giran en torno a principios y valores humanos, la importancia de luchar cada día para ser mejor persona y la necesidad de vivir con alegría, ilusión, entusiasmo, generosidad y grandeza nuestra vida personal y profesional.

