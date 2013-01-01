Disfruta del concierto Efímera, Latidos por 16€ en el Colegio de Médicos de Málaga, el 13 de diciembreCOLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA Calle Curtidores, 1, 29006. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada individual para Efímera, Latidos – Camerata Garnati por 16 euros
¿CUÁNDO?
El 13 diciembre 2025 – 20:00 hrs
¿DÓNDE?
En el Colegio de Médicos de Málaga
INFORMACIÓN
La Camerata Garnati, dirigida por Pablo Martos, presenta en Málaga una nueva edición de
Efímera, Latidos. Un proyecto que combina talleres participativos y concierto en directo.
El concierto tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025 a las 20:00 hrs en el Colegio de
Médicos. El programa reúne obras del repertorio clásico navideño junto a estrenos
contemporáneos recientes realizados por Camerata Garnati así como mundiales:
Ottorino Respigui: Suite no3 para orquesta de cuerdas
Pedro Osuna: Poema para violín y orquesta de cuerdas
Antonio Vivaldi: El invierno
Arcangelo Corelli: Concierto de Navidad
Jose Antonio López: Estampas granadinas. (Estreno Mundial)
Miguel Rodrigañez: Essaouira 1994
El programa incluye la Suite para cuerdas de Respigui y un estreno mundial: Poema para
violín y orquesta de cuerdas de Pedro Osuna, Estampas granadinas de José Antonio López y
Essaouira 1994 de Miguel Rodrigañez.
La edición anterior inspiró el documental Henshin de Jorge Pastor, premiado en festivales de
cine.
