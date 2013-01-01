¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada individual para Efímera, Latidos – Camerata Garnati por 16 euros

¿CUÁNDO?

El 13 diciembre 2025 – 20:00 hrs

¿DÓNDE?

En el Colegio de Médicos de Málaga

INFORMACIÓN

La Camerata Garnati, dirigida por Pablo Martos, presenta en Málaga una nueva edición de

Efímera, Latidos. Un proyecto que combina talleres participativos y concierto en directo.

El concierto tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025 a las 20:00 hrs en el Colegio de

Médicos. El programa reúne obras del repertorio clásico navideño junto a estrenos

contemporáneos recientes realizados por Camerata Garnati así como mundiales:

Ottorino Respigui: Suite no3 para orquesta de cuerdas

Pedro Osuna: Poema para violín y orquesta de cuerdas

Antonio Vivaldi: El invierno

Arcangelo Corelli: Concierto de Navidad

Jose Antonio López: Estampas granadinas. (Estreno Mundial)

Miguel Rodrigañez: Essaouira 1994

El programa incluye la Suite para cuerdas de Respigui y un estreno mundial: Poema para

violín y orquesta de cuerdas de Pedro Osuna, Estampas granadinas de José Antonio López y

Essaouira 1994 de Miguel Rodrigañez.

La edición anterior inspiró el documental Henshin de Jorge Pastor, premiado en festivales de

cine.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.