¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada para el Málaga Music Rock el 3 de octubre con un 30% de descuento.

Entrada de grada p.v.p 25€ precio oferplan: 17.5€

Entrada de pista p.v.p 30€ precio oferplan: 21€

¿CUÁNDO?

El 3 de octubre a las 19:30 horas

¿DÓNDE?

Recinto Málaga Forum- Autocine

MÁLAGA MUSIC ROCK

¡Vuelve la magia del rock a Málaga!

El 3 de octubre, el Málaga Forum se convertirá en el epicentro del mejor rock nacional con un cartel de lujo:

Medina Azahara

Magö de Oz

Rienda Suelta

DelReverso

Una noche única para cantar, saltar y vivir la música como nunca.

IMPORTANTE

-Los asistentes de 0 a 16 años deberán ser acompañados de un tutor legal que debe entregar en taquilla la autorización firmada.

-Los asistentes de 16 a 18 años deberán entregar en taquilla la autorización firmada. Imprescindible DNI, si no cumples con la edad solicitada no se hará devolución del importe de la misma.

Ponte en contacto con nosotros y te adjuntamos la autorización necesaria.

