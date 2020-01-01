Consigue tus entradas para el Málaga Music Rock el 3 de octubre con un 30% de descuentoMálaga Forum Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7, 29004. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada para el Málaga Music Rock el 3 de octubre con un 30% de descuento.
Entrada de grada p.v.p 25€ precio oferplan: 17.5€
Entrada de pista p.v.p 30€ precio oferplan: 21€
¿CUÁNDO?
El 3 de octubre a las 19:30 horas
¿DÓNDE?
Recinto Málaga Forum- Autocine
MÁLAGA MUSIC ROCK
¡Vuelve la magia del rock a Málaga!
El 3 de octubre, el Málaga Forum se convertirá en el epicentro del mejor rock nacional con un cartel de lujo:
Medina Azahara
Magö de Oz
Rienda Suelta
DelReverso
Una noche única para cantar, saltar y vivir la música como nunca.
IMPORTANTE
-Los asistentes de 0 a 16 años deberán ser acompañados de un tutor legal que debe entregar en taquilla la autorización firmada.
-Los asistentes de 16 a 18 años deberán entregar en taquilla la autorización firmada. Imprescindible DNI, si no cumples con la edad solicitada no se hará devolución del importe de la misma.
Ponte en contacto con nosotros y te adjuntamos la autorización necesaria.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada para el Málaga Music Rock el 3 de octubre con 30% de descuento.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
El 3 de octubre a las 19:30 horas
¿DÓNDE?
En Málaga Forum- Autocine
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Los que quieras hasta agotar existencias.
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
Es necesario llevar el cupón impreso para que sea canjeado en taquilla el día del concierto.
-Los asistentes de 0 a 16 años deberán ser acompañados de un tutor legal que debe entregar en taquilla la autorización firmada.
-Los asistentes de 16 a 18 años deberán entregar en taquilla la autorización firmada. Imprescindible DNI, si no cumples con la edad solicitada no se hará devolución del importe de la misma.
Ponte en contacto con nosotros y te adjuntamos la autorización necesaria.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez compres tu oferta, deberás imprimir el cupón y acudir a la taquilla para canjearlo por tu entrada.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Esta oferta no tiene devolución, salvo cancelación o modificación del evento.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7 29004, Málaga, Málaga