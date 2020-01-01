STUDIO x ÂME LIVE / JULYA KARMA / SKATMAN: 27 DE SEPTIEMBREStudio Club Av. Palma de Mallorca, 36, 29620. Torremolinos. MálagaVer mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada individual para STUDIO x ÂME LIVE / JULYA KARMA / SKATMAN el 27 de septiembre a 14 € en lugar de a 20 €.
INFORMACIÓN
ÂME: Dúo alemán formado por Kristian Beyer y Frank Wiedemann, referentes del house y techno melódico contemporáneo. Fundadores del sello Innervisions, marcaron un antes y un después con el clásico “Rej” y su enfoque emocional y conceptual. Su propuesta mezcla potencia de pista con profundidad musical.
JULYA KARMA: DJ y productora con base en Brooklyn, reconocida por su mezcla de house, techno y sensibilidad melódica. Ha actuado en Coachella, Time Warp o The Brooklyn Mirage, destacando por su energía, elegancia y conexión con el público. Es una de las voces emergentes con mayor proyección internacional.
SKATMAN: Productor y DJ tunecino afincado en Berlín, fundador del sello Cognitive Prophecy. Su sonido une house melódico, techno emocional y electrónica orgánica, con un enfoque introspectivo y moderno. Se ha consolidado como una de las figuras más frescas del underground europeo.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
El día 27 de septiembre en Studio Club de Torremolinos (Av. Palma de Mallorca, 36, 29620, Torremolinos, Málaga).
¿CÓMO IMPRIMO MI CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras" puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO MI OFERTA?
Tendrás que presentar el cupón el día y a la hora del concierto. El establecimiento te validará tu cupón de Oferplan in situ.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
No se devuelven las entradas excepto cancelación del evento.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail "info-oferplan@diariosur.es"
Dirección 1
Av. Palma de Mallorca, 36 29620, Torremolinos, Málaga