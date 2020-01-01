¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada individual para STUDIO x ÂME LIVE / JULYA KARMA / SKATMAN el 27 de septiembre a 14 € en lugar de a 20 €.

ÂME: Dúo alemán formado por Kristian Beyer y Frank Wiedemann, referentes del house y techno melódico contemporáneo. Fundadores del sello Innervisions, marcaron un antes y un después con el clásico “Rej” y su enfoque emocional y conceptual. Su propuesta mezcla potencia de pista con profundidad musical.

JULYA KARMA: DJ y productora con base en Brooklyn, reconocida por su mezcla de house, techno y sensibilidad melódica. Ha actuado en Coachella, Time Warp o The Brooklyn Mirage, destacando por su energía, elegancia y conexión con el público. Es una de las voces emergentes con mayor proyección internacional.

SKATMAN: Productor y DJ tunecino afincado en Berlín, fundador del sello Cognitive Prophecy. Su sonido une house melódico, techno emocional y electrónica orgánica, con un enfoque introspectivo y moderno. Se ha consolidado como una de las figuras más frescas del underground europeo.

