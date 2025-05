Entrada individual para STUDIO X RICHIE HAWTIN a 18.20 €, en lugar de a 26 €.

Richie Hawtin no sigue tendencias, las crea. Su enfoque ultra preciso del techno minimal sigue marcando la pauta en la escena global. Cada uno de sus sets es una lección de vanguardia sonora, donde las frecuencias cobran vida y la pista se convierte en un lienzo de ritmos calculados al milímetro. En un mundo donde la música electrónica evoluciona constantemente, Hawtin sigue estando diez pasos por delante.

Desde los 90, redefinió el techno con su alias Plastikman, pero su impacto va mucho más allá de la nostalgia. Su legado sigue expandiéndose con proyectos innovadores como From Our Minds, plataforma con la que impulsa a la nueva generación de artistas sin perder su esencia futurista. Su reciente remasterización del icónico Musik (1994) no es solo un homenaje a su pasado, sino una reafirmación de su lugar en la cúspide del sonido minimalista.

Lo que hace a Richie Hawtin único no es solo su música, sino su visión total de la electrónica. Ha llevado el techno a lugares donde nadie imaginó verlo: desde su icónica actuación en el Guggenheim de Nueva York por invitación de Raf Simons (Prada), hasta la conceptualización de eventos como ENTER., donde combinó sonido, arte y tecnología en un formato inmersivo.

Este 23 de mayo, Studio Club será su laboratorio sonoro. No es solo una fiesta: es una experiencia que marcará un antes y un después en nuestra cabina. No dejes que te lo cuenten.

