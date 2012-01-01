¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general para el concierto de PATRICIA GUERRERO & ALEJANDRO HURTADO, el próximo 12 de septiembre, por 7.50€ en lugar de 15€.

¿CUANDO?

El 12 de septiembre a las 19.30 horas.

¿DÓNDE?

En SALA FUNDACIÓN UNICAJA MARÍA CRISTINA

MÁS INFORMACIÓN

TRASNOCHES FLAMENCOS

“DEVENIR”

Premio Nacional de Danza – Bordón minero 2017

Si hay nombres de referencia absoluta internacional en el flamenco hoy día, dos de los de más peso son Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza, y Alejandro Hurtado, Bordón Minero del Cante de Las Minas. Conjugarlos en el escenario es un acontecimiento para el festival y un disfrute para el público que pueda asistirá disfrutar de dos genios de los que nacen muy pocos cada siglo.

IMPORTANTE

Tendrás que presentar tu cupón en taquilla, una vez allí te asignaran la entrada por orden de llegada.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.