¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general para el concierto de JONI JIMÉNEZ (BORDÓN MINERO 2024) & ANTONIO REYES, el próximo 18 de septiembre, por 7.50€ en lugar de 15€ con su espectáculo “FLAMENCO”

¿CUANDO?

El 18 de septiembre a las 19:30 horas.

¿DÓNDE?

En SALA FUNDACIÓN UNICAJA MARÍA CRISTINA

MÁS INFORMACIÓN

TRASNOCHES FLAMENCOS

“FLAMENCO”

JONI JIMÉNEZ SE ALZÓ EL AÑO PASADO CON EL PREMIO DE GUITARRA MÁS CODICIADO DEL FLAMENCO, EL BORDÓN MINERO DEL CONCURSO DE CANTE DE LAS MINAS. ES UNO DE LOS GUITARRISTAS MÁS SOLICITADOS DEL FLAMENCO. TENDREMOS EL PRIVILEGIO DE ESCUCHAR A UNO DE LOS CANTAORES MÁS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL GRAN ANTONIO REYES.

Tendrá que presentar su cupón en taquilla, una vez allí te asignaran entrada por orden de llegada

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.