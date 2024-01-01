Entrada general para el concierto de JONI JIMÉNEZ (BORDÓN MINERO 2024) & ANTONIO REYES , el próximo 18 de septiembre, por 7.50€ en lugar de 15€.SALA FUNDACIÓN UNICAJA MARÍA CRISTINA C. Marqués de Valdecañas, 2, 29008. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada general para el concierto de JONI JIMÉNEZ (BORDÓN MINERO 2024) & ANTONIO REYES, el próximo 18 de septiembre, por 7.50€ en lugar de 15€ con su espectáculo “FLAMENCO”
¿CUANDO?
El 18 de septiembre a las 19:30 horas.
¿DÓNDE?
En SALA FUNDACIÓN UNICAJA MARÍA CRISTINA
MÁS INFORMACIÓN
TRASNOCHES FLAMENCOS
“FLAMENCO”
JONI JIMÉNEZ SE ALZÓ EL AÑO PASADO CON EL PREMIO DE GUITARRA MÁS CODICIADO DEL FLAMENCO, EL BORDÓN MINERO DEL CONCURSO DE CANTE DE LAS MINAS. ES UNO DE LOS GUITARRISTAS MÁS SOLICITADOS DEL FLAMENCO. TENDREMOS EL PRIVILEGIO DE ESCUCHAR A UNO DE LOS CANTAORES MÁS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL GRAN ANTONIO REYES.
Tendrá que presentar su cupón en taquilla, una vez allí te asignaran entrada por orden de llegada
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Entrada general para el concierto de JONI JIMÉNEZ (BORDÓN MINERO 2024) & ANTONIO REYES , el próximo 18 de septiembre, por 7.50€ en lugar de 15€ con su espectáculo “FLAMENCO
¿DÓNDE?
En SALA FUNDACIÓN UNICAJA MARÍA CRISTINA
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
El mismo día del evento. 18 de septiembre a las 19:30 horas.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Tendrás que presentar tu cupón en taquilla, una vez allí te asignaran la entrada por orden de llegada
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón, de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI COMPRA ?
Esta oferta no está sujeta a devolución en ningún caso (ni excepciones médicas ni personales ni cualquier otra cuestión, solo se devolverá en caso de cancelación del evento).
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es
Dirección 1
C. Marqués de Valdecañas, 2 29008, Málaga, Málaga