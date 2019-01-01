¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general para el concierto de Álvaro Toscano DE IBERIA DE ALBÉNIZ A OJOS VERDES DE QUIROGA, el próximo 19 de septiembre, por 7.50€ en lugar de 15€.

¿CUANDO?

El 19 de septiembre a las 21:30 horas.

¿DÓNDE?

En el PATIO DE SURTIDORES DE LA ALCAZABA DE MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

DE IBERIA DE ALBÉNIZ A OJOS VERDES DE QUIROGA

JÓVENES MAESTROS DE LA GUITARRA ESPAÑOLA

“De Iberia de Albéniz a los Ojos Verdes de Quiroga”

Álvaro Toscano es uno de los grandes jóvenes guitarristas que tiene la guitarra española. Ganador de un gran número de premios, tiene una sólida carrera como concertista en diversos países y nos ofrecerá un programa de una belleza extraordinaria para el disfrute del público.

Tendrás que presentar tu cupón en taquilla, una vez allí te asignarán entrada por orden de llegada

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

