Entrada platea sector A medio en las filas 21 y 22 para el espectáculo Amodeo 10 Años Después el próximo 20 de julio en Selvatic Fest, por 14€ en lugar de 28€.

Importante: El cupón no es una entrada. Es imprescindible rellenar el formulario.

Diez Años Después

Hace diez años, Juan Amodeo se subió por primera vez a un escenario en un bar. No había focos, no había teatro, no había miles de seguidores… solo un micrófono, muchas ganas y la ilusión de hacer reír.

Una década después, lo importante sigue siendo lo mismo: compartir una risa que nos recuerde que el humor es el mejor paracaídas.

Ahora, Juan llega a Málaga con “Diez años Después”, un show único e irrepetible que solo se celebrará en esta ciudad, un lugar que siente como casa porque fue de las primeras en abrirle las puertas y apoyarlo desde el principio.

Esta será su única función en Málaga en todo 2025.

Una noche para recordar, una función para reír, y una oportunidad para ser parte de una década de humor condensada en un solo espectáculo.

Málaga. Una sola noche. Diez años.

Juan Amodeo este verano en Málaga en Selvatic Comedy Show. Disfruta de la Zona Village a partir de las 19h y para más información visita el perfil de Instagram: @selvaticfest

Los menores hasta 4 años no tendrán que adquirir entrada. Los menores hasta 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto, madre, padre o tutor. Los mayores de 16 años, pero menores de 18, deberán aportar la autorización firmada por madre, padre o tutor y mostrarla en la entrada de Selvatic Fest junto con una fotocopia del DNI de la persona que ha firmado.

El recinto de Málaga Fórum cuenta con espacios gastronómicos y bebidas.

IMPORTANTE

Las entradas son numeradas en la zona platea A medio filas 21 y 22. Las entradas se asignarán según grupos de compra.

Además las entradas al festival son nominativas por lo que, una vez efectuada la compra, para descargar el cupón debes rellenar un pequeño formulario con nombre, apellido y DNI por cada uno de los cupones adquiridos y en el plazo de unos días se te enviarán las entradas nominales desde el correo oficial de la ticketera de Selvatic Málaga Fest. Es importante comprobar la carpeta de spam o correo no deseado. Las entradas la tendrás que rellenar por cada persona que vaya a asistir al festival y presentarla en la entrada del evento cotejando que se trate de la misma persona.

¿Cuándo?

El 20 de julio.

Apertura 19:00 h - Inicio 22:00 h.

¿Dónde?

En Málaga Forum, Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7, Málaga, 29004.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

Zona Gourmet

Selvatic Fest que se encuentra en Málaga Forum, el antiguo autocine, cuenta con más de 16.000 metros cuadrados, donde podrás disfrutar, además de su música, de una zona gourmet en la que podrás degustar de la fantástica gastronomía local e internacional.

