Guisoteo para 2 en La Algarbia por solo 15€ en las Segundas Jornadas de Guiso y Cuchareo!

Disfruta del Pack de Guisoteo para 2 en La Algarbia por solo 15€ en las Segundas Jornadas de Guiso y Cuchareo!

La Algarbia C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560. Pizarra. MálagaVer mapa
Hasta el: 30 de Noviembre
Vendidos: 7
15€
COMPRAR
¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Pack guisoteo para dos personas por 15€

¿CUÁNDO?

Del 27 al 30 de Noviembre de 2025.

¿DÓNDE?

C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560 Pizarra, Málaga

HORARIO

De Lunes a Domingo de 12:00 a 16:00

Viernes y sábados de 20:00 a cierre

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Somos una pequeña empresa ubicada en un acogedor local en Pizarra, Dónde combinamos el sabor, la calidad y la frescura de las materias primas y productos de temporada, con lo que elaboramos nuestros platos, ofreciendo a los clientes toda una experiencia.

Pack guisoteo para dos personas::

15 euros

2 Platos de guiso del día

( cada día preparamos un Guiso Típico de España con la máxima calidad: Cocido Maragato, Fabes con Almejas y Berberechos, Marmitaco de Atún y Pote Gallego)

Piparras encurtidas caseras

Servicio y pan para 2

2 Bebidas

1 Postre para compartir

¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Pack guisoteo para dos personas por 15€

¿DÓNDE?

C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560 Pizarra, Málaga

MÁS INFORMACIÓN

HORARIO

De Lunes a Domingo de 12:00 a 16:00

Viernes y sábados de 20:00 a cierre

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL CUPÓN?

Del 27 al 30 de Noviembre de 2025.

¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?

Del 27 al 30 de Noviembre, bajo reserva previa, llamando al tlf. Telf. 660 294 757 – 635 862 965 y especificando que es un cupón de Oferplan, ya que solo se aceptan 4 cupones al día.

¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?

Un cupón por cliente

¿CÓMO ME DESCARGO EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.

- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

¿TIENES MÁS DUDAS?

Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.

  • Dirección 1

    C. Juan Ramón Jiménez, 16 29560, Pizarra, Málaga

