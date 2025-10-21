Disfruta del Pack de Guisoteo para 2 en La Algarbia por solo 15€ en las Segundas Jornadas de Guiso y Cuchareo!La Algarbia C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560. Pizarra. MálagaVer mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Pack guisoteo para dos personas por 15€
¿CUÁNDO?
Del 27 al 30 de Noviembre de 2025.
¿DÓNDE?
C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560 Pizarra, Málaga
HORARIO
De Lunes a Domingo de 12:00 a 16:00
Viernes y sábados de 20:00 a cierre
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Somos una pequeña empresa ubicada en un acogedor local en Pizarra, Dónde combinamos el sabor, la calidad y la frescura de las materias primas y productos de temporada, con lo que elaboramos nuestros platos, ofreciendo a los clientes toda una experiencia.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Pack guisoteo para dos personas por 15€
¿DÓNDE?
C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560 Pizarra, Málaga
MÁS INFORMACIÓN
HORARIO
De Lunes a Domingo de 12:00 a 16:00
Viernes y sábados de 20:00 a cierre
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL CUPÓN?
Del 27 al 30 de Noviembre de 2025.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Del 27 al 30 de Noviembre, bajo reserva previa, llamando al tlf. Telf. 660 294 757 – 635 862 965 y especificando que es un cupón de Oferplan, ya que solo se aceptan 4 cupones al día.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Un cupón por cliente
¿CÓMO ME DESCARGO EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
C. Juan Ramón Jiménez, 16 29560, Pizarra, Málaga
Envío a domicilio
Envío a domicilio