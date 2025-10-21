¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Pack guisoteo para dos personas por 15€

¿CUÁNDO?

Del 27 al 30 de Noviembre de 2025.

¿DÓNDE?

C. Juan Ramón Jiménez, 16 , 29560 Pizarra, Málaga

HORARIO

De Lunes a Domingo de 12:00 a 16:00

Viernes y sábados de 20:00 a cierre

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Somos una pequeña empresa ubicada en un acogedor local en Pizarra, Dónde combinamos el sabor, la calidad y la frescura de las materias primas y productos de temporada, con lo que elaboramos nuestros platos, ofreciendo a los clientes toda una experiencia.

