23 de noviembre en Auditorio Municipal Príncipe de Asturias
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada para TOON STORY, La gran aventura musical del cine de animación con un 40% de descuento.
A elegir entre entradas de butaca por 31,2€ en lugar de 52€ o entradas de anfiteatro por 25,2 en lugar de 42€
¿CUÁNDO?
El 23 de noviembre a las 18:30h
¿DÓNDE?
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias.
MÁS INFORMACIÓN
¡Prepárate para un viaje inolvidable al corazón del cine de animación con TOON STORY, nuestro nuevo espectáculo!
En Film Symphony Orchestra rendimos homenaje a las bandas sonoras que han marcado generaciones, en una experiencia visual y musical que hará vibrar a toda la familia.
Desde la magia de Aladdín, Pocahontas o La Bella y la Bestia, pasando por la emoción de El Rey León, Toy Story, Shrek y Monstruos S.A, hasta la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke…
Un total de 70 artistas sobre el escenario —entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular— darán vida a esta gran aventura bajo la batuta de nuestro carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts.
Una experiencia para toda la familia.
Un espectáculo visual y musical para reír, emocionarse y cantar.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Entrada para TOON STORY, La gran aventura musical del cine de animación
¿DÓNDE?
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias.
Dirección 1
Calle Pedro Navarro Bruna, s/n 29620, Torremolinos, Málaga