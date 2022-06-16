close
search
person_outline

Identifícate
  1. OCIO
  2. ACTIVIDADES

Vuelo en globo por Antequera

Sobrevuela el entorno de los dólmenes con esta maravillosa experiencia en globo. Incluye desayuno campero, vídeo del momento y diploma de vuelo. ¡Reserva ya tu plaza!

Globotur
Hasta el: 01 de Mayo
Vendidos: 2
175€
COMPRAR
Compartir question_answer Haznos tu pregunta

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Viaje en globo (por persona) por Antequera por 175€

El vuelo incluye:

- Viaje en globo (precio por persona) de una hora u hora y media de duración

- Desayuno campero

- Agua a bordo

- Brindis con cava

- Sombrero

- Vídeo y diploma de vuelo

GLOBOTOUR

Partiendo de una experiencia acumulada desde 2004, despega Globotur en 2012. La empresa ofrece la experiencia única de volar, disfrutando de las impresionantes vistas y con la garantía de su experiencia.

Descubra la vega antequerana y su ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que nos muestra 5.000 años de Historia.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Viaje en globo (por persona) por Antequera por 175€

¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Esta oferta individual incluye:

- Viaje en globo (precio por persona) de una hora u hora y media de duración

- Desayuno campero

- Agua a bordo

- Brindis con cava

- Sombrero

- Vídeo y diploma de vuelo

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?

Hasta el 1 de mayo de 2026. Es necesario concertar la cita previamente con la empresa.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

Esta actividad está sujeta a condiciones meteorológicas favorables. Para más información consulta la web de la empresa: https://globotur.es/

¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?

Uno para ti y los que quieras para regalar. Cada cupón es válido para una persona.

¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.

- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

¿CÓMO CANJEO MI CUPÓN?

Se requiere reserva de día y plaza con antelación llamando al 652 41 01 91. Horario de atención al cliente: de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h.

Es Imprescindible presentar tu cupón impreso el día que vayas a realizar tu actividad para canjearlo por tu viaje.

¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?

Si tienes algún problema para acudir a tu cita, debes cancelar o modificar tu reserva al menos con 48 horas de antelación. Una vez pasado el día y la hora de tu reserva no podrás solicitar la devolución ni modificación de la misma.

¿TIENES MÁS DUDAS?

Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es”.

Otras ofertas que te pueden interesar