GLOBOTOUR
Partiendo de una experiencia acumulada desde 2004, despega Globotur en 2012. La empresa ofrece la experiencia única de volar, disfrutando de las impresionantes vistas y con la garantía de su experiencia.
Descubra la vega antequerana y su ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que nos muestra 5.000 años de Historia.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Viaje en globo (por persona) por Antequera por 175€
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Esta oferta individual incluye:
- Viaje en globo (precio por persona) de una hora u hora y media de duración
- Desayuno campero
- Agua a bordo
- Brindis con cava
- Sombrero
- Vídeo y diploma de vuelo
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Hasta el 1 de mayo de 2026. Es necesario concertar la cita previamente con la empresa.
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
Esta actividad está sujeta a condiciones meteorológicas favorables. Para más información consulta la web de la empresa: https://globotur.es/
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Uno para ti y los que quieras para regalar. Cada cupón es válido para una persona.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO MI CUPÓN?
Se requiere reserva de día y plaza con antelación llamando al 652 41 01 91. Horario de atención al cliente: de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h.
Es Imprescindible presentar tu cupón impreso el día que vayas a realizar tu actividad para canjearlo por tu viaje.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Si tienes algún problema para acudir a tu cita, debes cancelar o modificar tu reserva al menos con 48 horas de antelación. Una vez pasado el día y la hora de tu reserva no podrás solicitar la devolución ni modificación de la misma.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es”.