¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Viaje en globo (por persona) por Antequera por 175€

El vuelo incluye:

- Viaje en globo (precio por persona) de una hora u hora y media de duración

- Desayuno campero

- Agua a bordo

- Brindis con cava

- Sombrero

- Vídeo y diploma de vuelo

GLOBOTOUR

Partiendo de una experiencia acumulada desde 2004, despega Globotur en 2012. La empresa ofrece la experiencia única de volar, disfrutando de las impresionantes vistas y con la garantía de su experiencia.

Descubra la vega antequerana y su ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que nos muestra 5.000 años de Historia.

