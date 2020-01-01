Disfruta del aperitivo en Chinitas Bellavista, desde donde podrás vivir Málaga de una manera única. ¡Oferta limitada!Terraza Chinitas Bellavista Av. Pintor Sorolla, 30, 29016. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Aperitivo con vermut para 2 en Terraza Chinitas Bellavista por 24,95€
Terraza Chinitas Bellavista
Una de las mejores terrazas en Málaga. En pleno casco antiguo, sobre el hotel boutique, se encuentra la Terraza Chinitas Bellavista, uno de los espacios más exclusivos para quienes buscan terrazas en Málaga con vistas, ambiente relajado y una carta cuidada. Descubre una de las mejores terrazas de Málaga para disfrutar del atardecer, cócteles selectos y una selección gastronómica pensada para acompañar momentos únicos. Ideal tanto para huéspedes como para quienes desean explorar los restaurantes con terraza en Málaga más singulares y con identidad.
La terraza, con vistas panorámicas a la bahía malagueña, es el lugar perfecto para relajarte después del trabajo, sorprender a alguien especial o simplemente disfrutar de una copa en buena compañía.
Carta de cócteles, vinos y combinados premium, servidos con mimo y acompañados del ambiente único que solo el Mediterráneo puede ofrecer.
¿CUÁNDO?
Hasta el 30 de noviembre (previa reserva del servicio). Teléfono de reservas: 689973076
Terraza Chinitas Bellavista.Av. del Pintor Joaquín Sorolla, 30, Málaga-Este, 29016 Málaga
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Aperitivo con vermut para 2 en Terraza Chinitas Bellavista
MÁS INFORMACIÓN
El menú se ofrecerá previa reserva en el restaurante indicando que se trata de un plan de oferplan. Teléfono de reservas: 689973076
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL CUPÓN?
Hasta el día 30 de noviembre según disponibilidad.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Entregando el cupón en el restaurante el día de la reserva.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
