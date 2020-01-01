¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Aperitivo con vermut para 2 en Terraza Chinitas Bellavista por 24,95€

Menú para dos 24.95€ 2 gildas (una para cada comensal) A compartir Tabla de quesos Tabla de ibéricos 2 vermuts o cerveza/refresco (uno para cada comensal) keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Terraza Chinitas Bellavista

Una de las mejores terrazas en Málaga. En pleno casco antiguo, sobre el hotel boutique, se encuentra la Terraza Chinitas Bellavista, uno de los espacios más exclusivos para quienes buscan terrazas en Málaga con vistas, ambiente relajado y una carta cuidada. Descubre una de las mejores terrazas de Málaga para disfrutar del atardecer, cócteles selectos y una selección gastronómica pensada para acompañar momentos únicos. Ideal tanto para huéspedes como para quienes desean explorar los restaurantes con terraza en Málaga más singulares y con identidad.

La terraza, con vistas panorámicas a la bahía malagueña, es el lugar perfecto para relajarte después del trabajo, sorprender a alguien especial o simplemente disfrutar de una copa en buena compañía.

Carta de cócteles, vinos y combinados premium, servidos con mimo y acompañados del ambiente único que solo el Mediterráneo puede ofrecer.

DE LUNES A DOMINGO DE 12 A 16

¿CUÁNDO?

Hasta el 30 de noviembre (previa reserva del servicio). Teléfono de reservas: 689973076

¿DÓNDE?

Terraza Chinitas Bellavista.Av. del Pintor Joaquín Sorolla, 30, Málaga-Este, 29016 Málaga

