Disfruta del mejor Yoga terapéutico en suelo por solo 24€ en la Escuela de Yoga María DizEscuela María Diz Calle Juan de Robles, 14, 29010. Málaga.Ver mapa
Te ofrecemos Bono de un mes (2 días por semana) de yoga terapéutico en suelo a mitad de precio
Se practicará tanto yoga miofascial como educación postural, todo ello te aportará beneficios como adoptar correctamente las posturas corporales que alivien molestias y tensiones, y conseguir mayor elasticidad.
Para utilizar desde el momento de la compra y hasta el 28 de Febrero de 2026
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Escuela de Yoga María Diz
Nuestra escuela de yoga se encuentra en la calle Juan de Robles, número 14, en la ciudad de Málaga, en la zona de Teatinos. Contamos con una sala grande para realizar yoga aéreo y yoga miofascial. Tenemos muchos horarios disponibles de mañana, tarde y noche.
La Escuela es un lugar muy especial, la verdad que es una sala muy diferente a todas las salas de yoga de Málaga. Está decorada con un estilo muy particular, elegante y sobria y a la vez con todo lujo de detalles y materiales para la práctica de yoga. Es muy amplia, acogedora, y con un ambiente exquisito, gracias a nuestros numerosos alumnos. Contamos con un sistema de ventilación de primera calidad que filtra y renueva el aire, además de grandes ventanales y puertas de cristal por donde entra el aire de la calle continuamente. En una sala de yoga, donde se trata de respirar con profundidad, es importante que la calidad del aire sea óptima.
También impartimos seminarios de iniciación y perfeccionamiento para profesores de yoga.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Bono de un mes (2 días por semana) de yoga terapéutico en suelo
¿DÓNDE?
Escuela de Yoga María Diz: Calle Juan de Robles, 14, 29010 Málaga
Consultar horarios con la escuela.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Desde el momento de la compra y hasta el 28 de Febrero de 2026
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Bajo reserva previa, llamando al teléfono 619056321 o mediante el siguiente mail: escueladeyogamariadiz@gmail.com, indicando que es un cupón de oferplan.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Un cupón por cliente
Dirección 1
Calle Juan de Robles, 14 29010, Málaga, Málaga