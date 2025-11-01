Te ofrecemos Bono de un mes (2 días por semana) de yoga terapéutico en suelo a mitad de precio

Se practicará tanto yoga miofascial como educación postural, todo ello te aportará beneficios como adoptar correctamente las posturas corporales que alivien molestias y tensiones, y conseguir mayor elasticidad.

Para utilizar desde el momento de la compra y hasta el 28 de Febrero de 2026

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Escuela de Yoga María Diz

Nuestra escuela de yoga se encuentra en la calle Juan de Robles, número 14, en la ciudad de Málaga, en la zona de Teatinos. Contamos con una sala grande para realizar yoga aéreo y yoga miofascial. Tenemos muchos horarios disponibles de mañana, tarde y noche.

La Escuela es un lugar muy especial, la verdad que es una sala muy diferente a todas las salas de yoga de Málaga. Está decorada con un estilo muy particular, elegante y sobria y a la vez con todo lujo de detalles y materiales para la práctica de yoga. Es muy amplia, acogedora, y con un ambiente exquisito, gracias a nuestros numerosos alumnos. Contamos con un sistema de ventilación de primera calidad que filtra y renueva el aire, además de grandes ventanales y puertas de cristal por donde entra el aire de la calle continuamente. En una sala de yoga, donde se trata de respirar con profundidad, es importante que la calidad del aire sea óptima.

También impartimos seminarios de iniciación y perfeccionamiento para profesores de yoga.

