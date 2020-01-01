Menú para dos personas en Chiringuito Tropy por 29,95€Chiringuito Tropy Calle Real, Caleta de Vélez, 29750. Vélez-málaga. MálagaVer mapa
Menú para dos personas en Chiringuito Tropy por 29.95€ en lugar de 60€
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Menú para dos personas en Chiringuito Tropy por 29,95€
¿DÓNDE?
Calle Real, 29750 Caleta de Vélez, Málaga.
¿CUÁNDO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Cuando vayas a consumir tu menú. Hasta el 30 de marzo de 2026 (CERRADO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE ENERO)
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Una vez compres tu cupón, deberás hacer la reserva en el teléfono 653629841, indicando que es una compra de OFERPLAN. No olvides llevar tu cupón impreso ó en el móvil el día de la reserva.
Horario: de lunes a domingo de 12h a 18h.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO ME DESCARGO EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón, de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Calle Real, Caleta de Vélez 29750, Vélez-málaga, Málaga