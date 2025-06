¿Qué te ofrecemos?

Menú doble de hamburguesas a elegir con doble de patatas y una bebida por persona (agua o refresco) por 16.95€ en lugar de 34€

En All Grill Burger Gourmet compartimos nuestra pasión por las hamburguesas ofreciendo una experiencia gourmet inolvidable. Mezclamos para convertirlos en una explosión de sabores en tu paladar. ¿ Te atreves? esperamos abiertos de Lunes a Domingo en Málaga capital en horario de 13:30 hasta las 23:30 excepto los Miércoles. Sólo servicio de comida para llevar (TAKE AWAY)

CARTA DE HAMBURGUESAS 16.95€ PEPPER GRILL Carne de retinto, pimientos confitados y queso crema, acompañado con salsa mostaza de la casa FLAMENKA BURGER Carne de retinto, jamón ibérico, queso curado, pimiento all grill, salsa brava y mayonesa all grill ROCK Y GRILL Carne de retinto, queso gouda, pimientos all grill, salsa de jalapeños All Grill, canónigos, aros de cebolla y cebolla crujiente y mayo all grill HOT GRILL Cerdo deshilachado con salsa de queso hot, cebolla crujiente, pimientos all grill y mayonesa all grill PANA BURGER Carne de retinto hidratada con salsa de BBQ de la casa, queso gouda, bacón, pimientos all grill, cebolla caramelizada, canónigos y mayonesa all grill CHIDO BURGER Carne de retinto, queso cheddar, tomate, guacamole, nachos crujientes, canónigos y mayo all grill y salsa de jalapeño all grill CHAMPION GRILL Carne de retinto, queso cheddar, champiñones, bacon, cebolla caramelizada, canónigos y mayo all grill CHAPÓ BURGER Carne de retinto, queso de cabra, cebolla caramelizada, champiñones canónigos y mayo all grill BBQ GRILL Carne de Retinto Hidratada con salsa Bbq, queso cheddar, cebolla crujiente, pimiento all grill y canónigos GEISHA GRILL Pechuga de pollo al grill con salsa teriyaki, semilla de sésamo, queso crema, cebolla crujiente, aguacate, canónigos y mayonesa all grill CHICKEN RANCH Pechuga de pollo, canónigos, queso camembert, cebolla caramelizada, pimiento asado, con nuestra deliciosa mayonesa all grill DOBLE CHEESE BURGER Carne de retinto, doble de queso cheddar, bacon, cebolla, pepinillos, canónigos, mostaza y mayonesa all grill AMERICAN BURGER Carne de retinto, queso cheddar, tomate, cebolla, canónigos, ketchup, mostaza y mayonesa all grill ALOHA GRILL Carne de retinto, bacon loncheado, queso gouda, acompañado con piña confitada de la casa, salsa alioli, cebolla crujiente, mostaza y canónigos GAUCHA GRILL Carne de retinto, queso gouda, jamón serrano, pimientos all grill, acompañados de mayonesa all grill, salsa gaucha, canónigos y cebolla crujiente BACON GRILL Carne de retinto, queso cheddar, bacon, cebolla cruda, tomate, acompañado de canónigos, mayonesa all grill y mostaza AMERICAN GREEN BURGER Deliciosa burger de lentejas casera acompañada de queso cheddar, cebolla cruda, tomate, canónigos, mayonesa all grill, mostaza y ketchup (Vegetariano) BURGER ROCK & GREEN Burger de garbanzo acompañada de queso gouda, salsa de jalapeños, cebolla crujiente, aros de cebolla fritos, pimientos salteados y mayonesa All grill (Vegetariano) VEGGIE BURGER Hamburguesa de garbanzo, queso gouda, cebolla caramelizada, pimientos asados, canónigos y mayo all grill keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Nuestros ingredientes

Carne



La carne que utilizamos es de Artesanal elaborado con harina Trabajamos vacuno de raza retinta, una carne ecológica bajo un proceso de certificada por la Asociación fermentación lenta, sin aditivos Nacional de Retinto, la químicos ni aceite de palma. alimentación natural y en libertad que la dehesa ofrece en las distintas estaciones, son la base de la excelente calidad de nuestra carne. Tierna, jugosa, sabrosa y con un color rosado intenso alejado de la pálida y acuosa de las carnes industriales. Su calidad le ha otorgado galardones culinarios y éxitos en distintas pruebas de cata.

Pan



Pan artesanal elaborado con harina ecológica bajo un proceso de fermentación lenta, sin aditivos químicos ni aceite de palma.

Toppings



Trabajamos con ingredientes frescos y de alta calidad para hacer que la combinación de alimentos sea una explosión de sabores en tu boca

