Luce tu rostro luminoso y suave con el Hydrafacial BQClinica Benzaquén Calle Sagasta, 8. Planta baja, 29005. Málaga.Ver mapa
Hydrafacial BQ es un tratamiento que deja la piel más luminosa, suave y uniforme desde la primera sesión. Afina la apariencia del poro, reduce brillos y aporta hidratación visible y, además, limpia en profundidad, mejora la textura e hidratación, nutre la piel ayudando a frenar su envejecimiento y la detoxifica, con efecto “buena cara” inmediato y sin parar tu rutina.
La diferencia BQ: no usamos fórmulas estándar. Los cócteles son propios, diseñados por el Dr. Benzaquén y se ajustan en cada visita según cómo llega tu piel ese día, para un resultado natural y que se note.
Para más información llama al 952 22 31 07 o consulta en https://clinicabenzaquen.com/
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Tratamiento Hydrafacial BQ por 108€ en lugar de 180€.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Desde el momento de la compra y hasta el 11 de febrero de 2026.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Uno por persona
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Tienes que llamar para hacer la reserva, indicando que tienes un cupón de oferplan. Para más información llama al 952 22 31 07 o consulta en https://clinicabenzaquen.com/
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Si tienes algún problema para acudir a tu cita, debes cancelar o modificar tu reserva al menos con 48 horas de antelación. Una vez pasado el día y la hora de tu reserva no podrás solicitar la devolución ni modificación de la misma.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@sur.es”.
Dirección 1
Calle Sagasta, 8. Planta baja 29005, Málaga, Málaga