¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Licencia de navegación en Málaga de forma fácil, rápida y sin examen! Con sólo 2 horas de teoría y 4 horas de prácticas en el Puerto del Candado (Málaga), podrás tener tu carné náutico en un solo día.

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra hasta el 20 de Diciembre

¿DÓNDE?

Calle Almería 159, Frente al Puerto de El Candado, Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Con la Licencia de navegación (antiguo titulín) podrás gobernar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora, así como todo tipo de motos de agua sin límite de potencia. Te permite navegar desde el orto hasta el ocaso, es decir, durante el día. Podrás hacerlo a una distancia de 2 millas de un lugar de abrigo. No establece un límite de potencia, podrás navegar con la motorización máxima. No tiene caducidad ni es necesario examen para su obtención. La teoría la impartimos en nuestra aula, en Calle Almería 159, situada frente al Puerto El Candado. La práctica de licencia de navegación la realizamos en nuestra embarcación de escuela, atracada en el Puerto Deportivo El Candado. Sólo deberás traer ropa cómoda, zapatillas de suela clara, ropa impermeable y ganas de disfrutar. Eso sí, deberás aportar el día del curso un certificado médico oficial que podrás tramitar en cualquier centro médico de conductores.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

En Boat Málaga te ofrecemos tanto experiencias náuticas, como academia náutica oficial, dónde te formaremos para que puedas obtener tu titulación náutica. Aprenderás a navegar con un equipo de profesionales y amantes del mar.

La formación náutica la complementamos con experiencias náuticas únicas, club de navegación, alquiler de barcos, salidas a vela inshore y offshore, cursos de vela, tripulantes de regatas y mucho más.

HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 10:00 A 20:00 H.

Una vez comprado el cupón, con el código promocional recibido, podrás dirigirte a la web https://www.boatmalaga.com/licencia-de-navegacion-malaga/ y reservar tu plaza para el curso, una vez reservada tendrás que asistir, de no ser así, se perderá el curso. En caso de no poder asistir, deberás avisar con suficiente antelación.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

