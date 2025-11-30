¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Sesión de INDIBA Deep Care de 45 minutos de duración por 44.95€ en lugar de 90€.

PURÄ Medicina Estética

En PURÄ Medicina Estética, te ofrecemos lo último en rejuvenecimiento facial con Indiba Elite NS, un sistema de radiofrecuencia de grado médico que garantiza resultados visibles y duraderos. Este tratamiento no invasivo y completamente indoloro es ideal para mejorar la firmeza de la piel, reducir arrugas, flacidez y celulitis, y recuperar tu silueta sin necesidad de procedimientos quirúrgicos.

Beneficios del tratamiento facial con Indiba Elite NS

Reafirma la piel: Estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza en rostro y cuerpo. Reduce arrugas y líneas de expresión: Suaviza las arrugas, proporcionando un aspecto más joven y fresco. Mejora la textura de la piel: Deja la piel más suave, uniforme y luminosa. Disminuye inflamación y bolsas: Reduce hinchazón en el rostro, especialmente debajo de los ojos, logrando una apariencia revitalizada. Favorece la recuperación muscular: Ideal para deportistas, mejora la recuperación y reduce la fatiga muscular.

Una experiencia completa

En PURÄ, cada sesión de Indiba Elite NS dura aproximadamente 45 minutos, pero el tiempo total de tu visita será de 55 a 60 minutos. Esto incluye la preparación previa, desmaquillado, aplicación de tónico, el tratamiento con el equipo Indiba, y finalizamos con sérum y protección solar para garantizar un cuidado integral de tu piel.

El tratamiento con Indiba Elite NS es la solución ideal para rejuvenecer tu piel y mejorar tu figura de manera segura y efectiva. No esperes más para descubrir sus increíbles beneficios. ¡Reserva tu cita y empieza a transformar tu piel hoy mismo!

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.