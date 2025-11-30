Reafirma, tonifica y recupera tu rostro sin necesidad de intervención quirúrjicaPURA MEDICINA ESTETICA Avenida Andalucía 13, 1-H, 29002. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Sesión de INDIBA Deep Care de 45 minutos de duración por 44.95€ en lugar de 90€.
PURÄ Medicina Estética
En PURÄ Medicina Estética, te ofrecemos lo último en rejuvenecimiento facial con Indiba Elite NS, un sistema de radiofrecuencia de grado médico que garantiza resultados visibles y duraderos. Este tratamiento no invasivo y completamente indoloro es ideal para mejorar la firmeza de la piel, reducir arrugas, flacidez y celulitis, y recuperar tu silueta sin necesidad de procedimientos quirúrgicos.
Beneficios del tratamiento facial con Indiba Elite NS
Reduce arrugas y líneas de expresión: Suaviza las arrugas, proporcionando un aspecto más joven y fresco.
Mejora la textura de la piel: Deja la piel más suave, uniforme y luminosa.
Disminuye inflamación y bolsas: Reduce hinchazón en el rostro, especialmente debajo de los ojos, logrando una apariencia revitalizada.
Favorece la recuperación muscular: Ideal para deportistas, mejora la recuperación y reduce la fatiga muscular.
Una experiencia completa
En PURÄ, cada sesión de Indiba Elite NS dura aproximadamente 45 minutos, pero el tiempo total de tu visita será de 55 a 60 minutos. Esto incluye la preparación previa, desmaquillado, aplicación de tónico, el tratamiento con el equipo Indiba, y finalizamos con sérum y protección solar para garantizar un cuidado integral de tu piel.
El tratamiento con Indiba Elite NS es la solución ideal para rejuvenecer tu piel y mejorar tu figura de manera segura y efectiva. No esperes más para descubrir sus increíbles beneficios. ¡Reserva tu cita y empieza a transformar tu piel hoy mismo!
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Sesión INDIBA Deep Care, radiofrecuencia facial.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Hasta el 30/11/2025.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Un cupón por persona.
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
Se deberá disponer de cita previa para ser atendido por WhatsApp al teléfono +34 604 89 28 20.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Presentando el cupón en la clínica.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Si tienes algún problema para acudir a tu cita, debes cancelar o modificar tu reserva al menos con 48 horas de antelación. Una vez pasado el día y la hora de tu reserva no podrás solicitar la devolución ni modificación de la misma.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Avenida Andalucía 13, 1-H 29002, Málaga, Málaga