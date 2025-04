Entrada individual para EL TRIBUTO A LED ZEPPELIN EN LA SALA TRINCHERA a 9 € en lugar de a 18 €.

Este 3 de mayo, la Sala Trinchera se convertirá en el escenario de una experiencia única. Red Zeppelin, el tributo más fiel a Led Zeppelin, llegará para hacerte revivir los momentos más legendarios de la banda británica. Con su enérgico directo, Red Zeppelin te llevará de vuelta a la época dorada de los 70s, donde el rock se vivía sin límites. Canciones como Stairway to Heaven, Kashmir, Whole Lotta Love y muchas otras sonarán en su máxima expresión, haciendo vibrar las paredes de la sala y desatando la nostalgia de los verdaderos fanáticos. Si alguna vez soñaste con ver a Led Zeppelin en vivo, no puedes perderte esta oportunidad. Red Zeppelin es la mejor manera de revivir la magia y el poder de la banda que cambió la historia de la música. ¡Te esperamos el 3 de mayo en la Sala Trinchera para una noche llena de rock, historia y puro Led Zeppelin! Apertura de puertas: 21:30 h Inicio concierto: 22:30 h

Entrada prohibida a menores de 16 años.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.