¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada general al espectáculo "K Pop Fever" por 7,50€ en lugar de 15€

K-POP FEVER” es un viaje al corazón del fenómeno musical que ha revolucionado el mundo. Un espectáculo que combina la fuerza de las coreografías más icónicas del género con una puesta en escena llena de luces, colores y energía.

En el escenario, bailarines y cantantes recrean la magia de los grandes hits del K-Pop, con voces en directo, vestuarios impactantes y una producción que transporta al público a la atmósfera de un auténtico concierto idol. Desde los ritmos más explosivos hasta las baladas más emotivas, el show ofrece un recorrido lleno de emociones para fans de todas las edades.

Un evento vibrante, juvenil y moderno, donde la música, la danza y la pasión por el K-Pop se unen para contagiar a todos de la auténtica fiebre coreana.

¿CUÁNDO?

Del 5 al 7 de diciembre

¿DÓNDE?

Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga

IMPORTANTE

Espectáculo para todos los públicos. Menores de 3 años que no ocupen asiento, no pagan entrada.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

Los asientos se ubicarán según orden de llegada entre las filas 1 y 13 laterales. Los cupones se canjearán por la entrada en taquilla el mismo día del espectáculo y según orden de llegada.

Imprescindible presentar el cupón en el auditorio el dia del espectaculo

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.