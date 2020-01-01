Entrada general al espectáculo "K Pop Fever" en Auditorio de Benalmádena del 5 al 7 de diciembre por 7,50€ en lugar de 15€.AUDITORIO DE BENALMÁDENA Avda. Rocío Jurado, 0, 29631. Benalmádena. MálagaVer mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada general al espectáculo "K Pop Fever" por 7,50€ en lugar de 15€
K-POP FEVER” es un viaje al corazón del fenómeno musical que ha revolucionado el mundo. Un espectáculo que combina la fuerza de las coreografías más icónicas del género con una puesta en escena llena de luces, colores y energía.
En el escenario, bailarines y cantantes recrean la magia de los grandes hits del K-Pop, con voces en directo, vestuarios impactantes y una producción que transporta al público a la atmósfera de un auténtico concierto idol. Desde los ritmos más explosivos hasta las baladas más emotivas, el show ofrece un recorrido lleno de emociones para fans de todas las edades.
Un evento vibrante, juvenil y moderno, donde la música, la danza y la pasión por el K-Pop se unen para contagiar a todos de la auténtica fiebre coreana.
Del 5 al 7 de diciembre
Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga
IMPORTANTE
Espectáculo para todos los públicos. Menores de 3 años que no ocupen asiento, no pagan entrada.
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
Los asientos se ubicarán según orden de llegada entre las filas 1 y 13 laterales. Los cupones se canjearán por la entrada en taquilla el mismo día del espectáculo y según orden de llegada.
Imprescindible presentar el cupón en el auditorio el dia del espectaculo
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
Entrada general al espectáculo K Pop Fever en Auditorio de Benalmádena del 5 al 7 de diciembre por 7,50€
En el Auditorio de Benalmádena, Avd de Rocio Jurado 0, Arroyo de la Miel, 29631, Málaga
Del 5 al 7 de diciembre
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Imprescindible presentar el cupón en el auditorio el dia del espectaculo. Si no reciben el cupón, pueden contactar con oferplan, maximo 24 horas antes del espectaculo.
¿CUÁNTAS ENTRADAS PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI COMPRA?
No se aceptan modificaciones ni cancelaciones
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es
Avda. Rocío Jurado, 0 29631, Benalmádena, Málaga