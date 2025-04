Entrada individual para el festival Molan los 90 por 15,95 € en lugar de 31.90 €

Molan los 90

El Málaga Forum será el escenario del esperado festival Molan los 90 el próximo 7 de junio de 2025. Un evento único que transportará a todos los asistentes a la década dorada de la música, con lo mejor del eurodance, la música electrónica y los grandes himnos pop de los 90. Este festival se convertirá en una de las citas más destacadas del verano en Málaga, atrayendo a miles de personas para revivir los éxitos más icónicos de los 90, en una noche cargada de energía, nostalgia y diversión.

Deep Delay Producciones ha reunido un cartel espectacular con artistas internacionales que llevarán la fiesta al siguiente nivel. Los artistas confirmados son: Snap!, Safri Duo, Haddaway, Fragma, Paco Pil, Just Luis, Chimo Bayo, Double You, Locomía, Dj Xavi in Session y el Presentador. Todos ellos traerán los grandes éxitos que siguen sonando en todas las pistas de baile del mundo.

Con una producción inmejorable y una noche llena de sorpresas, Molan los 90 promete ser un evento para recordar.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones. Fecha y lugar del evento.

Fecha: 7 de junio.

Lugar: Málaga Forum. Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 7, Churriana, 29004 Málaga

Para contratar tienes que tener 18 años. Únicamente está permitida la realización de una inscripción por asistente.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?

En las fechas del festival, el día7 de junio de 2025.

¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?

Los que quieras.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

Es importante que rellenes tus datos personales y DNI. Queda prohibida la entrada a menores de edad.

¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras” puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.