No te pierdas a Jil Jilala (Future Sounds) en la Sala Roka, por solo 2,50€Sala Roka Calle Leda, 1, 29006. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Entrada individual para Jil Jilala + djs invitados, a mitad de precio. 5 horas de Vinil Set.
¿CUÁNDO?
Viernes 14 de Noviembre a partir de las 21:00 hasta las 3:00 h.
¿DÓNDE?
En la Sala Roka: Calle Leda, 1, Cruz de Humilladero, 29006 Málaga
MÁS INFORMACIÓN
Prohibida la entrada a menores de 18 años
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
SALA ROKA es un espacio dedicado a la música en todas sus formas, a la músca en directo: Rock, Pop, Punk, Soul, Blues y música electrónica y nace con la firme convicción de convertirse en un referente para conciertos, eventos y encuentros musicales en la Costa del Sol. Tu Sala de eventos en Málaga, ubicado junto al recinto ferial de Málaga.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
5 horas de Vinil Set con Jil Jilala + djs invitados
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Viernes 14 de Noviembre a partir de las 21:00 hasta las 3:00 h.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Presentando tu cupón en la taquilla de entrada de la sala
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Los que quieras hasta agotar entradas
Dirección 1
Calle Leda, 1 29006, Málaga, Málaga