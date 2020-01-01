¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada individual para Jil Jilala + djs invitados, a mitad de precio. 5 horas de Vinil Set.

¿CUÁNDO?

Viernes 14 de Noviembre a partir de las 21:00 hasta las 3:00 h.

¿DÓNDE?

En la Sala Roka: Calle Leda, 1, Cruz de Humilladero, 29006 Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Prohibida la entrada a menores de 18 años

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

SALA ROKA es un espacio dedicado a la música en todas sus formas, a la músca en directo: Rock, Pop, Punk, Soul, Blues y música electrónica y nace con la firme convicción de convertirse en un referente para conciertos, eventos y encuentros musicales en la Costa del Sol. Tu Sala de eventos en Málaga, ubicado junto al recinto ferial de Málaga.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

