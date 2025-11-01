Entrada doble en patio de butacas, para El Lago de los Cisnes -Tchaikovsky – Petipa el 20 de diciembre.Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Av. José Ortega y Gasset, 201, 29006. Málaga.Ver mapa
Entrada doble al espectáculo El Lago de los Cisnes -Tchaikovsky – Petipa por 60€ en lugar de 120€.
El 20 de diciembre, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un clásico de todos los tiempos que llama a todas las generaciones.
En cada una de las presentaciones, la motivación principal del Tchaikovsky National Ballet es cuidar las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, haciendo de ellas un festejo para los sentidos con el encanto de sus vestuarios y la vistosidad de sus decoraciones; generando un equilibrio fascinante con la perfección de sus líneas y la sobriedad de sus coreografías.
Una cautivadora historia de amor (un príncipe, una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo, un engaño mortal...), el virtuoso doble papel de Odette/Odile, la fuerza de la música de Tchaikovsky, y uno de los más grandes pas de deux del repertorio del ballet, ¡convierten El Lago de los Cisnes en una experiencia única!
Un romántico entorno, una coreografía espléndida y una inolvidable historia de amor sentenciado se combinan para hacer de El Lago de los Cisnes un auténtico ballet clásico, aclamado por el público en todo el mundo.
Durante su amplia trayectoria, el Tchaikovsky National Ballet ha realizado numerosas y exitosas giras recorriendo los mejores escenarios de Europa.
MÁS INFORMACIÓN
Ubicación de las entradas en patio de butacas fila 11.
Espectáculo para todos los públicos
Apertura de puertas: 1h antes.
Menores de edad acompañados de un adulto.
IMPORTANTE
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Entrada doble para El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky – Petipa a mitad de precio
¿DÓNDE?
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: Av. de José Ortega y Gasset, 201, Cruz de Humilladero Málaga
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI ENTRADA?
El 20 de diciembre a las 20:30 horas
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Entregando la entrada el día del espectáculo.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Todos los que quieras, hasta agotar existencias.
¿CÓMO ME DESCARGO EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener las entradas
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO CANCELAR LA COMPRA?
Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Av. José Ortega y Gasset, 201 29006, Málaga, Málaga