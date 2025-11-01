Entrada doble al espectáculo El Lago de los Cisnes -Tchaikovsky – Petipa por 60€ en lugar de 120€.

El 20 de diciembre, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un clásico de todos los tiempos que llama a todas las generaciones.

En cada una de las presentaciones, la motivación principal del Tchaikovsky National Ballet es cuidar las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, haciendo de ellas un festejo para los sentidos con el encanto de sus vestuarios y la vistosidad de sus decoraciones; generando un equilibrio fascinante con la perfección de sus líneas y la sobriedad de sus coreografías.

Una cautivadora historia de amor (un príncipe, una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo, un engaño mortal...), el virtuoso doble papel de Odette/Odile, la fuerza de la música de Tchaikovsky, y uno de los más grandes pas de deux del repertorio del ballet, ¡convierten El Lago de los Cisnes en una experiencia única!

Un romántico entorno, una coreografía espléndida y una inolvidable historia de amor sentenciado se combinan para hacer de El Lago de los Cisnes un auténtico ballet clásico, aclamado por el público en todo el mundo.

Durante su amplia trayectoria, el Tchaikovsky National Ballet ha realizado numerosas y exitosas giras recorriendo los mejores escenarios de Europa.

MÁS INFORMACIÓN

Ubicación de las entradas en patio de butacas fila 11.

Espectáculo para todos los públicos

Apertura de puertas: 1h antes.

Menores de edad acompañados de un adulto.

IMPORTANTE

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

