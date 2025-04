¡Aprovecha esta oportunidad por tiempo muy limitado y hazte con tu entrada!

Entrada Acceso general para el Bella Festival el día 2 de agosto en el recinto ferial de San Pedro de Alcántara por 19.95€ en vez de 33.99€

Entrada Acceso VIP para el Bella Festival el día 2 de agosto en el recinto ferial de San Pedro de Alcántara por 30€ en vez de 60€

TIPOS DE ENTRADA

ENTRADA GENERAL: Acceso a zona general del festival. ENTRADA VIP: Acceso a una ubicación especial elevada con visibilidad preferente al escenario, baños premium y barras.

BELLA FESTIVAL

Después de celebrar dos ediciones inolvidables en Marbella, Bella Festival se ha convertido rápidamente en uno de los eventos más emocionantes de la Costa del Sol. La primera edición en 2023 reunió a más de 10.000 asistentes que disfrutaron de artistas destacados como Leiva, Dorian, Arde Bogotá y Guitarricadelafuente, en una jornada vibrante llena de música y emociones. Pero las guitarras no fueron todo, para los más bailongos, los mejores y más energéticos DJs de la escena: Ley, INNMIR, Laura Put, los argentinos Peces Raros, Don Gonzalo y Satelitrex crearon la atmósfera perfecta para una fiesta inigualable. En 2024, el festival volvió con aún más fuerza rompiendo récord de asistencia. Con un cartel encabezado por grandes nombres como Amaral, Viva Suecia, La La Love You e Iván Ferreiro, junto a talentos emergentes como Íñigo Quintero y Malmö 040 y las mezclas únicas de We Are Not DJs, Alba Reche, Marc Dorian, We Are Not Dj’s, Isaac Corrales, Don Gonzalo y Chema SN equilibraron los hits más actuales con temas atemporales en clave indie-dance para hacer la experiencia fue un rotundo éxito. Celebrado en el espectacular recinto al aire libre, Oasis Marbella, el evento ofreció áreas VIP exclusivas, food trucks variados y un ambiente único. Con esta trayectoria, el Bella Festival 2025 promete superar todas las expectativas. Prepárate para una cita única con artistas como Amaia, con su delicado y emocionante directo; Duncan Dhu, iconos de la música en español; y Shinova, con su intensidad única. Además, se suman Alcalá Norte, Barry B y los siempre vibrantes Ochoymedio Djs, para garantizar una mezcla perfecta de estilos y energía. ¡Muy pronto desvelaremos más artistas y sorpresas para Bella Festival 2025!

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

Dentro del recinto habrá distintos puestos de Foodtrucks con comida variada

Llega con antelación para evitar colas

Mantente hidratado durante todo el evento

Lleva ropa cómoda, ¡Vamos a bailar!

OBJETOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS

Podrás introducir:

Bolsos y mochilas pequeñas

Botella de agua sin tapón (0’5L)

Crema solar (no spray)

Carrito de bebé

NO podrás introducir

Objetos peligrosos como armas, vidrios, cascos de moto o sprays.

Para más información: https://bellafestival.es/faqs/

