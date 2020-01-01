¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Caja de 4 galletas a elegir entre la disponibles en el establecimiento, por sólo 5€

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y según disponibilidad del producto, podrás consumirlo hasta el 30 de Noviembre.

¿DÓNDE?

LAMARUJA bakery en Calle Mesonero Romanos,10 Teatinos Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Es necesario avisar de cualquier alergia o intolerancia.

El horario del establecimiento es de Martes a Viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 y Sábados de 9:00 a 13:30. (Domingo y Lunes cerrado)

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Así es LAMARUJA Bakery por dentro: un obrador a la vista, tartas que te guiñan un ojo y el olor a bizcocho recién hecho que te atrapa nada más cruzar la puerta.

No somos solo una pastelería, somos una revolución de sabores con el sabor de antes y el toque de ahora.

Ven a descubrir dónde nacen las marujitas y esos vasitos de tarta que ya tienen club de fans en Málaga

