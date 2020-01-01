close
  1. PRODUCTO
  2. ALIMENTACIÓN

Caja de 4 galletas por sólo 5€ de LAMARUJA Bakery

Disfruta de una caja con 4 sabrosas galletas a elegir entre una amplia gama, elaboradas de manera artesanal de LAMARUJA Bakery

LAMARUJA Bakery Calle Mesonero Romanos, 10, 29010. Málaga.Ver mapa
Hasta el: 30 de Noviembre
Vendidos: 30
 10€   5€  50%
COMPRAR
Compartir question_answer Haznos tu pregunta

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Caja de 4 galletas a elegir entre la disponibles en el establecimiento, por sólo 5€

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y según disponibilidad del producto, podrás consumirlo hasta el 30 de Noviembre.

¿DÓNDE?

LAMARUJA bakery en Calle Mesonero Romanos,10 Teatinos Málaga

MÁS INFORMACIÓN

Es necesario avisar de cualquier alergia o intolerancia.

El horario del establecimiento es de Martes a Viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 y Sábados de 9:00 a 13:30. (Domingo y Lunes cerrado)

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Así es LAMARUJA Bakery por dentro: un obrador a la vista, tartas que te guiñan un ojo y el olor a bizcocho recién hecho que te atrapa nada más cruzar la puerta.

No somos solo una pastelería, somos una revolución de sabores con el sabor de antes y el toque de ahora.

Ven a descubrir dónde nacen las marujitas y esos vasitos de tarta que ya tienen club de fans en Málaga

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL CUPÓN?

Desde el momento de la compra y según disponibilidad del producto, podrás consumirlo hasta el 30 de Noviembre.

¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?

Pasando por el establecimiento, en horario habitual y canjeando el cupón.

Si tienes alguna duda podrás llamar previamente al teléfono 614618479

¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?

Un máximo de 5 cupones por persona.

¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.

- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

¿TIENES MÁS DUDAS?

Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.

  • Dirección 1

    Calle Mesonero Romanos, 10 29010, Málaga, Málaga

