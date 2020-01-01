Disfruta de una caja con 4 sabrosas galletas a elegir entre una amplia gama, elaboradas de manera artesanal de LAMARUJA BakeryLAMARUJA Bakery Calle Mesonero Romanos, 10, 29010. Málaga.Ver mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Caja de 4 galletas a elegir entre la disponibles en el establecimiento, por sólo 5€
¿CUÁNDO?
Desde el momento de la compra y según disponibilidad del producto, podrás consumirlo hasta el 30 de Noviembre.
¿DÓNDE?
LAMARUJA bakery en Calle Mesonero Romanos,10 Teatinos Málaga
MÁS INFORMACIÓN
Es necesario avisar de cualquier alergia o intolerancia.
El horario del establecimiento es de Martes a Viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 y Sábados de 9:00 a 13:30. (Domingo y Lunes cerrado)
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Así es LAMARUJA Bakery por dentro: un obrador a la vista, tartas que te guiñan un ojo y el olor a bizcocho recién hecho que te atrapa nada más cruzar la puerta.
No somos solo una pastelería, somos una revolución de sabores con el sabor de antes y el toque de ahora.
Ven a descubrir dónde nacen las marujitas y esos vasitos de tarta que ya tienen club de fans en Málaga
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL CUPÓN?
Desde el momento de la compra y según disponibilidad del producto, podrás consumirlo hasta el 30 de Noviembre.
¿CÓMO CANJEO LA OFERTA?
Pasando por el establecimiento, en horario habitual y canjeando el cupón.
Si tienes alguna duda podrás llamar previamente al teléfono 614618479
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Un máximo de 5 cupones por persona.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras”, puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail info-oferplan@diariosur.es.
Dirección 1
Calle Mesonero Romanos, 10 29010, Málaga, Málaga
